Скандал в самолете из-за багажа: в авиакомпании рассказали подробности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В авиакомпании FlyArystan рассказали подробности недавнего скандала из-за багажа на борту самолета рейса «Алматы – Нур-Султан». Мужчину в итоге оштрафовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В авиакомпании предоставили видео с камер наблюдения, на котором видно, как пассажир пошел на посадку с двумя сумками ручной клади. За ним шла супруга также с ручной кладью в руках.

«Таким образом, они пронесли более двух единиц ручной клади на двоих. Однако в соответствии с Правилами перевозки пассажиров и багажа авиакомпании FlyArystan в стоимость авиабилета стандартно допускается одна ручная кладь на каждого пассажира. При этом дамская сумка также является ручной кладью. Любой багаж свыше допускается к перевозке за дополнительную плату в багажном отделении. Приобретая авиабилет, пассажир соглашается с условиями перевозки», - рассказали в ведомстве.

Заметив у пассажиров увеличенную ручную кладь, сотрудники авиакомпании дважды сделали предупреждение пассажиру. Поскольку он не отреагировал должным образом, сотрудники были вынуждены отказать в посадке на борт до тех пор, пока пассажир не приведет ручную кладь к установленным допустимым нормам. Однако мужчина отказался выполнять требования, толкнув сотрудника авиакомпании, прошел на борт вместе с супругой.

«В результате агрессивных действий пассажира, сотрудники «согласно п.п. 2 п. 22 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию РК, договор воздушной перевозки прекращается по инициативе авиакомпании в одностороннем порядке в случаях: нарушения пассажиром Правил перевозки пассажиров, багажа, грузов на воздушном транспорте и/или совершения пассажиром действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна», составили акт о снятии пассажира и вызвали сотрудников полиции. В ответ на это пассажир и его друзья учинили на борту конфликт, снимая его на камеры сотовых телефонов. По данному факту сотрудниками полиции составлены протоколы об административном правонарушении», - уточнили в ведомстве.