Скандал с продажей земли возле кладбища в Алматинской области прокомментировали в акимате

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Карасайского района Алматинской области прокомментировали скандал с продажей земли возле кладбища в селе Жанатурмыс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ появилась новость о том, что жители Райымбекского сельского округа устроили протест из-за стройки на территории кладбища. По их словам, у земель рядом с погостом появился владелец. Он намерен построить там жилые дома.

«Акиматом Карасайского района, а также другими уполномоченными органами ведутся работы по прояснению сложившейся ситуации относительно наложения земельных участков, результаты которых будут озвучены позже. Следует пояснить, что в бытность существования госплемзавода «Каменский» они принадлежали данному племенному хозяйству, а в 2006 году были переданы частным лицам. Специалистами уполномоченных органов будут определены границы земельных участков, а также направлены запросы в соответствующие органы для предоставления правоустанавливающих документов и сведений по данному земельному участку», - ответили в акимате Карасайского района.