Скандал с избиением лошадей в Алматы: установлены все фигуранты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы установила всех фигурантов дела об избиении скаковых лошадей лопатами и палками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в сети распространилось видео, на котором видно, как неизвестные силой пытаются заставить запрыгнуть коня в грузовик. Они били животное палками и лопатой.

«Эти кони были на конюшне конного спорта и много тренеров обучали. Но там сменился руководитель и приказал четырех коней сдать на мясо, и вот так их волокли в фуру. Один конь в фуре умер от сердечного приступа, остальных увезли на бойню», - писали ранее волонтеры.

Позже выяснилось, что конь оказался жив. Его и всех четверых коней выкупили другие хозяева. Их поместили в реабилитационный центр.

В департаменте полиции города сообщили, что в настоящее время по делу установлены личности всех фигурантов дела (пять основных). С их участием проводятся все необходимые следственные действия.

«Уголовное дело, зарегистрированное 5 октября в едином реестре досудебных расследований департамента полиции Алматы по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.316 УК РК (жестокое обращение с животными), находится в производстве дознавателей Управления дознания Департамента полиции города. Расследование продолжается. По результатам будет информационное сообщение», - написал в своем Instagram заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.