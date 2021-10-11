РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:15, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Скандал с избиением лошадей в Алматы: установлены все фигуранты

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы установила всех фигурантов дела об избиении скаковых лошадей лопатами и палками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в сети распространилось видео, на котором видно, как неизвестные силой пытаются заставить запрыгнуть коня в грузовик. Они били животное палками и лопатой.

    «Эти кони были на конюшне конного спорта и много тренеров обучали. Но там сменился руководитель и приказал четырех коней сдать на мясо, и вот так их волокли в фуру. Один конь в фуре умер от сердечного приступа, остальных увезли на бойню», - писали ранее волонтеры.

    Позже выяснилось, что конь оказался жив. Его и всех четверых коней выкупили другие хозяева. Их поместили в реабилитационный центр.

    В департаменте полиции города сообщили, что в настоящее время по делу установлены личности всех фигурантов дела (пять основных). С их участием проводятся все необходимые следственные действия.

    «Уголовное дело, зарегистрированное 5 октября в едином реестре досудебных расследований департамента полиции Алматы по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.316 УК РК (жестокое обращение с животными), находится в производстве дознавателей Управления дознания Департамента полиции города. Расследование продолжается. По результатам будет информационное сообщение», - написал в своем Instagram заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.


    Теги:
    Криминал Главная Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!