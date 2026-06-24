Скандал на матче «Елимай» — «Ордабасы»: как наказали судью и тренера

Контрольный дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола вынес вердикт в отношении участников скандального матча КПЛ в Семее между местным «Елимаем» и шымкентским «Ордабасы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Матч 13 тура Казахстанской Премьер-лиги состоялся в Семее 14 июня и закончился победой шымкентской команды со счетом 3:1. Однако игра запомнилась болельщикам не результатом, а околофутбольными событиями.

Сразу после финального свистка на поле состоялся разговор на повышенных тонах. Главный тренер «Елимая» Андрей Карпович и полузащитник Жан-Али Пайруз подошли к арбитру Арману Исмуратову, спросив: «Вы слышите, что говорят болельщики?». В ответ рефери, по заявлению Карповича, нагрубил тренеру в нецензурной форме.

Позже в сети появилось видео, где Исмуратов открыто угрожает Карповичу и его команде.

Тем временем разгневанные болельщики «Елимая» начали закидывать судейскую бригаду посторонними предметами, один из которых попал прямо в арбитра, а управляющий директор клуба Федор Симиниди вместе с главой службы безопасности прорвался на поле, а затем ворвался в судейскую раздевалку с нецензурной бранью и угрозами. Судей спасло только вмешательство бойцов СОБРа, которые заблокировали нападавших.

На послематчевой пресс-конференции Андрей Карпович публично рассказал о «дикости» со стороны рефери, заявив, что тот «унизил весь регион». Руководство «Елимая» экстренно написало заявление в полицию Семея. 16 июня по прилете в аэропорт Астаны Исмуратов был задержан, доставлен в суд и отправлен под административный арест на пять суток за мелкое хулиганство.

Выяснив все обстоятельства дела, контрольно-дисциплинарный орган Казахстанской федерации футбола вынес решение по всем участникам скандального эпизода.

За неподобающее поведение, нарушение норм Кодекса этики КФФ, выразившееся в высказывании нецензурных выражений в адрес официальных лиц ФК «Елимай» после матча судью Армана Исмуратова отстранили от работы в период с 24 июня 2026 года по 1 октября 2026 года. Исполнение санкции в отношении Исмуратова возложено на департамент судейства и развития VAR.

Главного тренера команды «Елимай» Андрея Карповича дисквалифицировали на четыре матча «за неспортивное поведение, выразившееся в несогласии с действиями официального лица матча в агрессивной манере, способствовавшее возникновению конфликта между игроками, представителями клуба и судейской бригадой, а также высказываний дискредитирующего характера». Срок дисквалификации начался с 15 июня 2026 года.

Управляющему директору ФК «Елимай» Федору Симиниди запретили вход на стадионы, на которых будут проводится матчи с участием ФК «Елимай» в период с 24 июня 2026 года по 1 октября 2026 года, также он должен оплатить штраф в размере 100 МРП.

Также ФК «Елимай» обязали заплатить штраф на общую сумму 400 МРП. Отметим, что в 2026 году размер одного месячного расчетного показателя (МРП) в составляет 4 325 тенге.

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