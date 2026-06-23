Названы самые дорогие футболисты чемпионата Казахстана

Стало известно, кто из футболистов, выступающих за казахстанские клубы, подорожал в трансферной стоимости и за кого теперь при покупке можно платить меньше, чем раньше, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в Премьер-Лиге Казахстана. 345 игроков из 16 команд высшего дивизиона футбольного чемпионата Казахстана получили свои новые рыночные показатели. Эксперты отметили, что в свежем рейтинге в цене значительно выросли молодые казахстанские футболисты.

Главный молодой талант Казахстана и «Кайрата» Дастан Сатпаев продолжает расти в цене — его стоимость увеличилась на 0,5 млн евро и теперь составляет 3,5 млн евро. Уже в августе после наступления совершеннолетия полузащитник сможет официально присоединиться к лондонскому «Челси». Нападающий стабильно демонстрирует высокий уровень игры во внутренних турнирах и сохраняет отличные шансы заявить о себе в одной из топ-5 европейских лиг в предстоящем сезоне.

Параллельно на новый уровень выходит еще одно юное дарование казахстанского футбола — представитель «Астаны» Максат Абраев. Его ценник подскочил сразу на 0,8 млн евро и достиг отметки в 1 млн евро, что позволило ему возглавить рейтинг самых подорожавших игроков после обновления. Несмотря на молодой возраст, Абраев прочно закрепился в стартовом составе столичного клуба и главной национальной сборной, спровоцировав серьезный интерес со стороны команд из топ-15 европейских лиг.

В число самых дорогих футболистов казахстанской Премьер-лиги также входит полузащитник «Астаны» и сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич (+0,3 млн евро, текущая стоимость — 1,5 млн евро). Рыночная стоимость боснийца скорректировалась немного раньше из-за его попадания в финальную заявку на чемпионат мира — 2026, где он уже успел провести два матча против национальных команд Канады и Швейцарии. На текущий момент за хавбеком активно наблюдают скауты франкфуртского «Айнтрахта», испанского «Эльче» и шотландского «Селтика». Подобный ажиотаж может принести «Астане» солидный доход от продажи игрока даже с учетом отсутствия у него долгосрочного соглашения с клубом.

Значительную часть списка наиболее подорожавших футболистов составили представители «Кайрата». Помимо ранее названного Сатпаева и иностранных игроков — Ойвы Юкколы (+250 тыс. евро до 700 тыс. евро) и Жоржиньо (+0,2 млн евро до 1 млн евро) в цене существенно прибавили молодые воспитанники алматинской академии. Среди них: вратарь Темирлан Анарбеков (+400 тыс. евро до 800 тыс. евро), Азамат Туякбаев (+250 тыс. евро до 400 тыс. евро) и Александр Мрынский (+200 тыс. евро до 600 тыс. евро).

Среди прогрессирующих игроков атаки выделяется рост рыночной стоимости молодого нападающего национальной сборной и «Ордабасы» Жасулана Амира (+425 тыс. евро до 500 тыс. евро), а также юного форварда «Актобе» Виталия Латурнуса (+200 тыс. евро до 250 тыс. евро).

Оба перспективных бомбардира мгновенно адаптировались на взрослом уровне и с ходу включились в гонку за чемпионский титул Казахстана, принося огромную пользу своим командам.

Редакция также отметила прогресс флангового защитника семейского «Елимая» Арсена Аширбека, который недавно получил вызов в сборную. Благодаря успешной игре футболист сумел удвоить свой ценник — с 200 тысяч евро до 400 тысяч евро.

Текущее обновление рынка принесло и отрицательные изменения стоимости для ряда игроков.

Главными аутсайдерами стали сразу четыре иностранных футболиста Премьер-лиги. Каждый из них потерял в цене по 200 тысяч евро на фоне не самого убедительного сезона. Пабло Альварес («Актобе») подешевел до 1 млн евро, стоимость Луиса Герра («Тобол») упала до 700 тыс. евро, ценник Рикардиньо («Кайрат») снизился до 500 тыс. евро (на июнь 2026 года Рикардиньо не является игроком «Кайрата»), Иван Миладинович («Елимай») регрессировал до 500 тыс. евро.

Из-за общего спада в качестве игры подешевели два полузащитника «Кайрата», каждый потерял по 100 тысяч евро: Дан Глейзер теперь оценивается в 600 тыс. евро, Дамир Касабулат — 500 тыс. евро, на что также повлияла травма, из-за которой он пропустил половину весенней части чемпионата.

Снижение рыночной стоимости затронуло и оборонительную линию «Астаны» (минус 100 тысяч евро у каждого). Кипрас Кажуколовас оценивается в 600 тыс. евро после того, как лишился стабильного места в стартовом составе, Карло Бартолец подешевел до 500 тыс. евро из-за ухудшения игровых показателей и солидного по футбольным меркам возраста.

На вершине рейтинга самых дорогих игроков отмечается рост стоимости защитника «Астаны» Алибека Касыма (+100 до 850 тысяч евро), который закрепился на восьмой строчке в списке и четвертым игроком по стоимости в команде.

В рейтинге самых дорогих команд КПЛ лидер турнирной таблицы «Ордабасы» не сумел обойти действующих чемпионов «Кайрат» в споре за самый дорогой состав первенства Казахстана. Рыночная стоимость шымкентского клуба выросла на 11%, но этого увеличения не хватило, чтобы перехватить лидерство в текущем обновлении.

Ситуация способна кардинально измениться уже в августе. Официальный трансфер Дастана Сатпаева в лондонский «Челси» лишит алматинцев их самого ценного кадрового актива. Потеря ключевого игрока позволит южанам вплотную приблизиться к первому месту, а в случае проведения активной летней трансферной кампании — полностью обогнать «Кайрат» по общей стоимости состава.

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