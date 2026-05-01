Скандал на Венецианской биеннале: отставка жюри и перенос вручения призов
Международное жюри Венецианской биеннале неожиданно объявило об отставке после резонансного решения не рассматривать ряд стран на соискание наград, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Скандал уже привел к политическим заявлениям и изменению графика вручения призов. Жюри объявило об отставке, сославшись на ранее сделанное заявление от 22 апреля. Сообщение было опубликовано на платформе e-flux.
Ранее жюри заявило, что не намерено рассматривать в качестве претендентов на награды страны, чьи лидеры подпадают под арест Международного уголовного суда. Конкретные государства в документе не назывались, но среди участников биеннале они касаются только России и Израиля.
Россия пропустила две предыдущие выставки — в 2022 и 2024 годах, в 2026 году ее павильон в Венеции планировалось вновь открыть.
Решение вызвало международную реакцию. В Европейской комиссии заявили, что участие Москвы может противоречить санкционной политике ЕС, пообещав отозвать грант на сумму около 2 млн евро.
После отставки жюри организаторы биеннале объявили о переносе церемонии вручения наград. Вместо 9 мая она состоится 22 ноября в день закрытия выставки.
Оргкомитет подчеркнул, что теперь намерен рассматривать всех участников на равных условиях, руководствуясь принципами инклюзивности и равного отношения.
61-я Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года.
Напомним, проект «ҚОҢЫР: архив тишины» представит Казахстан на 61-й Венецианской биеннале. Куратор проекта – Сырлыбек Бекботаев.