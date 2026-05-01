Скандал на Венецианской биеннале: отставка жюри и перенос вручения призов

Международное жюри Венецианской биеннале неожиданно объявило об отставке после резонансного решения не рассматривать ряд стран на соискание наград, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC .

Скандал уже привел к политическим заявлениям и изменению графика вручения призов. Жюри объявило об отставке, сославшись на ранее сделанное заявление от 22 апреля. Сообщение было опубликовано на платформе e-flux.

Ранее жюри заявило, что не намерено рассматривать в качестве претендентов на награды страны, чьи лидеры подпадают под арест Международного уголовного суда. Конкретные государства в документе не назывались, но среди участников биеннале они касаются только России и Израиля.

Россия пропустила две предыдущие выставки — в 2022 и 2024 годах, в 2026 году ее павильон в Венеции планировалось вновь открыть.

Решение вызвало международную реакцию. В Европейской комиссии заявили, что участие Москвы может противоречить санкционной политике ЕС, пообещав отозвать грант на сумму около 2 млн евро.

После отставки жюри организаторы биеннале объявили о переносе церемонии вручения наград. Вместо 9 мая она состоится 22 ноября в день закрытия выставки.

Оргкомитет подчеркнул, что теперь намерен рассматривать всех участников на равных условиях, руководствуясь принципами инклюзивности и равного отношения.

61-я Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года.

Напомним, проект «ҚОҢЫР: архив тишины» представит Казахстан на 61-й Венецианской биеннале. Куратор проекта – Сырлыбек Бекботаев.