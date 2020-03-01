Скамейки из пластиковых отходов появились в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скамейки, изготовленные из переработанных пластиковых отходов, появились на одной из улиц Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они были изготовлены компанией Rocket Plastic на средства проекта «МыАлматы», направленного на улучшение городской среды и повышение качества жизни в мегаполисе.

«Мы хотим такие скамейки установить по всему городу. Такое наше предложение сейчас рассматривает акимат, так как деревянные уличные скамейки быстро ломаются, трескаются, а пластик устойчивее», - говорит сооснователь компании Rocket Plastic Ильдар Пирманов.

На изготовление одной скамейки, по его словам, ушло две недели.

«Скамейка тяжелая, она состоит из 22 листа, а один лист - это один кг. В итоге она изготовлена из 220 кг пластика. Но это хорошо, мы изготовили долгосрочный полезный продукт для горожан, в противном случае эти отходы лежали бы на полигоне. Мы получаем сырье от активных горожан, от различных компаний. Алматинцы молодцы, очень активные, помогают в сборе пластика. Мы принимаем пластик практически любой маркировки», - сказал он.

Как заявил Ильдар Пирманов, данные скамейки были изготовлены по заказу проекта «МыАлматы». Он реализован коалицией партнеров, состоящей из Британского совета, акимата Алматы, Центра развития города Алматы и Казахстанско-британского технического университета при финансовой поддержке Европейского Союза в размере 430 тыс. евро, а его целью была помощь городу в реализации Программы развития до 2020 года.

Всего за три года благодаря инициативе было профинансировано 10 общественно значимых проектов в сфере экологии, городского досуга и инфраструктуры, а также организованы форумы и конференции по распространению опыта в Нур-Султане. Авторы лучших идей получили гранты в размере пяти тыс. евро.

В рамках «МыАлматы» были запущены экопроект по переработке отходов «Tazalyk», городская Саунд-арт лаборатория, проект по поддержке труда пожилых людей «С любовью в каждой петельке», умное общественное пространство в микрорайоне Карасу, городская ферма в Ботаническом саду, мастерская по переработке пластиковых отходов в готовую продукцию Rocket plastic, мобильное приложение Eco-Scan, а также проекты «Район, комфортный для незрячих», «Оазис Алматы», «Citizen Playground (микроклуб 3.0)».

«Нашей задачей было помочь Алматы стать городом, в котором жители сами влияют на формирование комфортного места для жизни. За три года «МыАлматы» стал уникальной площадкой для взаимодействия городских активистов, бизнеса и местных органов власти», – прокомментировал руководитель проекта «МыАлматы» Данияр Мукитанов.

В свою очередь, советник акима Алматы Наталья Ливинская заявила, что проект «МыАлматы» стал некой продуктивной площадкой, где люди из разных областей, включая представителей госсектора и общественных организаций, смогли найти общий язык и реализовать эффективные и полезные социально значимые идеи.

«Мы целенаправленно выбрали развитие общественных пространств и городской среды, чтобы сплотить всех тех, кто работает в данных сферах, познакомить их друг с другом для дальнейшей коллаборации. И сегодня, подводя итоги проекта, можно уверенно сказать, что нам это удалось», – отметила она.

Ранее в своем интервью основатель компаний Данияр Бакимов рассказал о том, какие товары получаются из переработанного пластика, и есть ли помощь в этом вопросе от населения.