Скальные мечети Мангистау и города Шелкового пути могут получить статус наследия ЮНЕСКО

Государственный советник – председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин провел встречу с исполняющим обязанности заместителя генерального директора ЮНЕСКО по культуре, директором Центра всемирного наследия Лазаром Элунду Ассомо, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Ерлан Карин поблагодарил руководителя Центра всемирного наследия за участие в международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», который организован в Астане под эгидой ЮНЕСКО.

Также на встрече были обсуждены вопросы включения в международные списки ЮНЕСКО памятников наследия, имеющих важное значение для истории и культуры Казахстана.

В частности, в июле текущего года в Пусане (19–29 июля, Республика Корея) будут рассмотрены две номинации с участием Казахстана:

– национальная заявка «Скальные мечети Мангистау», в которой представлены выдающиеся памятники: Бекет ата, Караман ата, Шопан ата, Шакпак ата и Султан эпе.

– транснациональная номинация «Шелковый путь: Фергана – Сырдарьинский коридор» совместно с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Данной номинацией Казахстаном выдвинуты в Список ЮНЕСКО известные всему миру памятники – городища Отырар, Сауран, Туркестан, Сыганак, Жетиасар, Жанкент.

Государственный советник подчеркнул, что Казахстан уделяет большое внимание вопросам расширения сотрудничества с ЮНЕСКО и заинтересован в усилении взаимовыгодного партнерства.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан направил новые номинации в международный и региональный реестры программы «Память мира» ЮНЕСКО. Среди предложенных объектов — документальное наследие, связанное с произведениями Абая Кунанбаева, материалы о первой казахской опере «Кыз Жибек», а также рунические надписи на Иссыкской чаше.