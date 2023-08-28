Скала обрушилась возле средневекового монастыря в Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В Грузии возле средневекового монастыря Шиомгвиме произошло обрушение скалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал Rustavi 2.



По данным Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, в результате происшествия никто не пострадал. Монастырь также уцелел.

«Со скалы, окружающей монастырь, периодически падают камни. Но в этом году произошел масштабный инцидент. На данный момент на месте ЧП работают соответствующие госструктуры», - говорится в сообщении.

3 августа сообщалось о том, что в Рачинском районе Грузии, недалеко от курорта Шови, произошел оползень, в результате которого в гостинице «Сансет Шови» оказались заблокированы 16 человек, в том числе шестеро детей. Число жертв оползня достигло 16 человек.