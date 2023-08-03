16 человек застряли в гостинице в результате оползня в Грузии

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - В Рачинском районе Грузии, недалеко от курорта Шови, произошел оползень, в результате которого в гостинице «Сансет Шови» оказались заблокированы 16 человек, в том числе шестеро детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ARMENPRESS.



По информации МВД Грузии, в направлении Шови уже выдвигаются спасатели, техника и два вертолета.

«На данном этапе нет подтвержденной информации о пострадавших», — говорится в сообщении МВД Грузии.