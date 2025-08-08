СК-Фармация подозревается в хищении — что установили аудиторы и следствие

Как ранее сообщал депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, поводом для начала расследования стали материалы аудита Высшей аудиторской палаты, а также совместное заявление, поданное им вместе с депутатом Муратом Абеновым о возможных фактах коррупции и хищений в сфере закупок медицинских товаров.

По его словам, ТОО «СК-Фармация» при закупке лекарственных средств нанесло предполагаемый ущерб бюджету в размере 35,8 млрд тенге. Он также отмечает, что досудебное расследование будет идти и в отношении других субъектов фармацевтической отрасли.

В Агентстве РК по финансовому мониторингу подтвердили, что департаментом экономических расследований по г. Астана проводится досудебное расследование по факту хищения в отношении сотрудников ТОО «СК-Фармация» по статье 189 части 4 Уголовного кодекса РК.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, иные детали дела на данном этапе не подлежат разглашению.

Что выявила проверка ВАП

По итогам аудита деятельности Министерства здравоохранения РК по обеспечению населения лекарственными средствами установлены следующие факты:

Министерством произведена оплата АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за фактически невыполненные работы по проведению клинических исследований лекарственного препарата ПА на сумму 166 427,3 тыс. тенге, а также за фактически не поставленное оборудование (4 единицы) на сумму 36 634,1 тыс. тенге в рамках реализации научно-технической программы;

установлены расхождения цен при закупе 13 наименований лекарственных препаратов, при этом превышение закупочных цен над рыночными составило до 600%. Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети;

ТОО «КазМедПром» осуществляло реализацию медицинских перчаток в ТОО «СК-Фармация» по ценам, завышенным по сравнению с рыночными, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств.

В ВАП также подтвердили заявление депутата о предполагаемом ущербе бюджету в размере 35,8 млрд тенге, нанесенном ТОО «СК-Фармация» при закупке лекарственных средств.

В целом в рамках аудита деятельности Министерства по обеспечению населения лекарственными средствами установлены следующие нарушения:

финансовые нарушения на сумму 203 061,4 тыс. тенге, подлежащие возмещению;

неэффективное использование бюджетных средств на сумму 24 970 967,7 тыс. тенге.

Также сообщается, что в июне 2025 года материалы аудита, содержащие признаки уголовных правонарушений, были переданы в Генеральную прокуратуру РК для принятия мер в пределах их компетенции.