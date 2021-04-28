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    09:43, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    СК «Фармация» закупила партию вакцины Hayat-Vax

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - СК «Фармация» закуплена партия вакцины Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell) против коронавирусной инфекции в количестве 1 000 000 доз для вакцинации коллектива АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Партия вакцины компании «Sinopharm» после отгрузки на хабы Единого дистрибьютора будет в первую очередь использована для нужд контингента холдинга.

    Затем оставшееся количество вакцин Hayat-Vax будет направлено для желающих сделать прививку среди населения.

    Поставка данной вакцины будет осуществляется со следующим графиком:

    до 30 апреля 2021 года - 400 000 доз;

    май 2021 года - 600 000 доз.

    Справочно: Вакцина «Sinopharm» Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell) против коронавирусной инфекции COVID-19, инактивированная в предварительно заполненном шприце или флаконе, условия хранения +2 - +8 градусов. Рекомендуется введение двух доз вакцин на человека, вторая доза проводится через 14 дней после первой инъекции.

    Производственная площадка Gulf Pharmaceutical Industries Julphar, ОАЭ;

    Поставщик - «G42 MEDICATIONS TRADING» LLC;

    Субстанция SARS-CoV-2 (Vero Cell) произведена на базе WIBP (Wuhan Bio-Institute Biological Products Co., Ltd) и BIBP (Beijing Bio-Institute Biological Products Co., Ltd). Обе производственные площадки принадлежат Sinopharm.


    Теги:
    Здравоохранение ФНБ «Самрук Казына»
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