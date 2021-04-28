СК «Фармация» закупила партию вакцины Hayat-Vax
Партия вакцины компании «Sinopharm» после отгрузки на хабы Единого дистрибьютора будет в первую очередь использована для нужд контингента холдинга.
Затем оставшееся количество вакцин Hayat-Vax будет направлено для желающих сделать прививку среди населения.
Поставка данной вакцины будет осуществляется со следующим графиком:
до 30 апреля 2021 года - 400 000 доз;
май 2021 года - 600 000 доз.
Справочно: Вакцина «Sinopharm» Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell) против коронавирусной инфекции COVID-19, инактивированная в предварительно заполненном шприце или флаконе, условия хранения +2 - +8 градусов. Рекомендуется введение двух доз вакцин на человека, вторая доза проводится через 14 дней после первой инъекции.
Производственная площадка Gulf Pharmaceutical Industries Julphar, ОАЭ;
Поставщик - «G42 MEDICATIONS TRADING» LLC;
Субстанция SARS-CoV-2 (Vero Cell) произведена на базе WIBP (Wuhan Bio-Institute Biological Products Co., Ltd) и BIBP (Beijing Bio-Institute Biological Products Co., Ltd). Обе производственные площадки принадлежат Sinopharm.