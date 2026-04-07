Ситуацию с АИ-92 в Шымкенте прокомментировали в Минэнерго

В одном из распространяемых видео водитель утверждает, что столкнулся с дефицитом АИ-92 и очередями на заправках. По его словам, он не смог заправить автомобиль и был вынужден залить в «Жигули» более дорогой АИ-95.

В ТОО «Royal Petrol» эту информацию опровергли. В компании пояснили, что топлива на заправке было достаточно, ограничения носили кратковременный технический характер.

— В момент обращения на АЗС проводился слив топлива, поэтому по требованиям безопасности заправка временно приостанавливается. При этом соседняя топливораздаточная колонка работала, и возможность заправиться была. Однако водитель решил не ждать и выбрал АИ-95, — пояснил представитель ТОО «Royal Petrol» .

В компании отметили, что поставки бензина АИ-92 осуществляются без перебоев, отгрузка ведется в штатном режиме.

В Министерстве энергетики, отвечая на официальный запрос Kazinform, подтвердили, что дефицита топлива в Шымкенте нет.

— Физического дефицита топлива в регионе нет, все необходимые резервы сформированы. На сегодняшний день запасы АИ-92 на нефтебазах города превышают 20 тысяч тонн, что полностью покрывает потребность Шымкента. Дополнительные значительные объемы хранятся в резервуарах ШНПЗ. Плановая остановка Шымкентского НПЗ на ремонт была учтена заранее. Ситуация с производственными запасами топлива остается стабильной, — сообщила официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.

По ее словам, вопросы логистики и своевременного обеспечения розничных сетей находятся в компетенции местных исполнительных органов.

Напомним, 27 марта Шымкентский нефтеперерабатывающий завод остановили на плановый ремонт. Отгрузка нефтепродуктов продолжается за счет сформированных запасов бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Павлодарский и Атырауский НПЗ работают в штатном режиме, поэтапный запуск технологических установок завода в Шымкенте запланирован на 20 апреля.