Ситуация стабилизируется: лишь 46 классов остаются на дистанционке в Акмолинской области

Как сообщили в управлении образования региона, ситуация с заболеваемостью ОРВИ среди школьников начинает стабилизироваться. На 8 декабря 2025 года в Акмолинской области на дистанционном формате обучения находится лишь 801 ученик в 46 класс-комплектах 13 школ.

Больше всего школьников, продолжающих заниматься из дома, в городе Косшы — 345 учащихся в 14 классах. 10 классов остаются на дистанционке в Аршалынском районе, а это 174 школьника. В Сандыктауском района онлайн занимаются 70 школьников в девяти классах, в Бурабайском 86 — в четырех классах, в Буландынском — 44 ученика в пяти классах. В городе Кокшетау, Шортандинском, Биржан сал и Ерейментауском районах на дистанционном формате обучения все еще находятся лишь по одному классу.

Ранее сообщалось, что количество обучающихся дистанционно сократилось в Акмолинской области. На 1 декабря в регионе продолжали обучение онлайн 7 753 школьника.