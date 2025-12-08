РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:31, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ситуация стабилизируется: лишь 46 классов остаются на дистанционке в Акмолинской области

    В Акмолинской области на сегодняшний день на дистанционном формате обучения продолжает оставаться 801 ученик, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Келешек мектептері»: в области Жетысу открылась новая школа
    Фото: Акимат области Жетысу

    Как сообщили в управлении образования региона, ситуация с заболеваемостью ОРВИ среди школьников начинает стабилизироваться. На 8 декабря 2025 года в Акмолинской области на дистанционном формате обучения находится лишь 801 ученик в 46 класс-комплектах 13 школ.

    Больше всего школьников, продолжающих заниматься из дома, в городе Косшы — 345 учащихся в 14 классах. 10 классов остаются на дистанционке в Аршалынском районе, а это 174 школьника. В Сандыктауском района онлайн занимаются 70 школьников в девяти классах, в Бурабайском 86 — в четырех классах, в Буландынском — 44 ученика в пяти классах. В городе Кокшетау, Шортандинском, Биржан сал и Ерейментауском районах на дистанционном формате обучения все еще находятся лишь по одному классу.

    Ранее сообщалось, что количество обучающихся дистанционно сократилось в Акмолинской области. На 1 декабря в регионе продолжали обучение онлайн 7 753 школьника. 

