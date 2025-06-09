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    17:50, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Ситуация с жалобами казахстанцев в Грузии прояснена — МИД РК

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о достижении взаимопонимания с грузинской стороной по поводу жалоб казахстанских граждан на некорректное обращение на границе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Грузия
    Фото: Pixabay

    Ранее в социальных сетях казахстанцы пожаловались на необоснованные отказы во въезде, а также на случаи грубого обращения со стороны сотрудников таможенных служб и отдельных местных жителей. Свою обеспокоенность ситуацией выразили и в Казахстанско-Грузинском экономическом союзе.

    Айбек Смадияров отметил, что после поступления жалоб МИД РК оперативно отреагировал - были немедленно созваны консульские консультации. Представители департамента консульской службы ведомства вылетели в Грузию для переговоров.

    По его словам, грузинская сторона обеспечивает безопасность своей страны и, в связи с этим есть требования по некоторым моментам.

    - Возможно, на эту волну и попали наши туристы. Но впредь они обещали, что будет очень тщательный разговор с представителями пограничной, таможенной службы. Поэтому с грузинской стороны у нас было достигнуто взаимопонимание. Если будут какие-то факты, то будем уже каждый исключительный случай рассматривать, — подчеркнул представитель МИД.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал новые требования пограничного контроля, вводимые Россией с 30 июня.

    Теги:
    Туризм Грузия МИД РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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