Ситуация с жалобами казахстанцев в Грузии прояснена — МИД РК

Ранее в социальных сетях казахстанцы пожаловались на необоснованные отказы во въезде, а также на случаи грубого обращения со стороны сотрудников таможенных служб и отдельных местных жителей. Свою обеспокоенность ситуацией выразили и в Казахстанско-Грузинском экономическом союзе.

Айбек Смадияров отметил, что после поступления жалоб МИД РК оперативно отреагировал - были немедленно созваны консульские консультации. Представители департамента консульской службы ведомства вылетели в Грузию для переговоров.

По его словам, грузинская сторона обеспечивает безопасность своей страны и, в связи с этим есть требования по некоторым моментам.

- Возможно, на эту волну и попали наши туристы. Но впредь они обещали, что будет очень тщательный разговор с представителями пограничной, таможенной службы. Поэтому с грузинской стороны у нас было достигнуто взаимопонимание. Если будут какие-то факты, то будем уже каждый исключительный случай рассматривать, — подчеркнул представитель МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал новые требования пограничного контроля, вводимые Россией с 30 июня.