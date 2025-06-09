В МИД РК прокомментировали новые требования России на границе

— Все подробности были опубликованы на сайте нашего посольства в России, и неоднократно это было опубликовано в СМИ, поэтому гражданам Республики Казахстан, направляющимся в Россию, необходимо заранее изучить новые требования по пересечению границы, чтобы вопросов на границе уже не возникало, — сообщил Айбек Смадияров на брифинге для СМИ.

Комментируя возможность введения Казахстаном ответных мер, он отметил, что этот вопрос сейчас находится на изучении.



— Мы изучаем данный вопрос очень внимательно, это требует консультации с нашими государственными органами. Позднее я смогу предоставить более подробную информацию. Хотел бы также отметить, что у нас с Россией остается безвизовый режим. Это всего лишь требования к пересечению границы, — сказал Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что начиная с 30 июня, для того чтобы въехать в Россию необходимо минимум за 72 часа до прибытия подать электронное заявление через платформу RuID и получить уникальный QR-код. При пересечении границы также потребуется пройти биометрическую идентификацию: сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться.



