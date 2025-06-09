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    17:27, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    В МИД РК прокомментировали новые требования России на границе

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал новые требования пограничного контроля, введенные Россией с 30 июня, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    — Все подробности были опубликованы на сайте нашего посольства в России, и неоднократно это было опубликовано в СМИ, поэтому гражданам Республики Казахстан, направляющимся в Россию, необходимо заранее изучить новые требования по пересечению границы, чтобы вопросов на границе уже не возникало, — сообщил Айбек Смадияров на брифинге для СМИ. 

    Комментируя возможность введения Казахстаном ответных мер, он отметил, что этот вопрос сейчас находится на изучении.


    — Мы изучаем данный вопрос очень внимательно, это требует консультации с нашими государственными органами. Позднее я смогу предоставить более подробную информацию. Хотел бы также отметить, что у нас с Россией остается безвизовый режим. Это всего лишь требования к пересечению границы, — сказал Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что начиная с 30 июня, для того чтобы въехать в Россию необходимо минимум за 72 часа до прибытия подать электронное заявление через платформу RuID и получить уникальный QR-код. При пересечении границы также потребуется пройти биометрическую идентификацию: сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться.

    Теги:
    МИД РК Общество Внешняя политика Казахстана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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