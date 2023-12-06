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    14:11, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Ситуация с корью в Акмолинской области на контроле — акимат

    дети прививка
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В Акмолинской области держат на контроле ситуацию с корью. Об этом заявил глава региона Марат Ахметжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В принципе ситуация с корью на контроле. У нас достаточно вакцин. В этом направлении вся работа ведется. Необходимо отметить, что мы в не в зоне вспышки кори. Но, к сожалению, прирост есть. Идет разъяснительная работа. Во всех медицинских учреждениях проводится вакцинация. Будем дальше продолжать эту работу, — прокомментировал Марат Ахметжанов.

    Тем временем, эпидемиологическая ситуация по кори в Астане остается неблагополучной. На сегодняшний день зарегистрировано более 731 подтвержденного случая, из этого количества более 73% приходится на детей в возрасте до 14 лет. Среди детей в возрасте до 14 лет больше всего детей до 4 лет, то есть, 430 случаев или 59%.

    По причине не достижения прививочного возраста из 430 случаев 100 приходится на детей в возрасте до 1 года. В организованных коллективах столицы зарегистрировано 209 случаев кори, из них 30 студентов, 58 школьников и 121 — дети дошкольного возраста. 

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Корь Акимат Акмолинская область
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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