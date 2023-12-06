Неблагополучной остается ситуация по заболеваемости корью в Астане. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова на брифинге Службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Эпидемиологическая ситуация по кори в столице остается неблагополучной. На сегодняшний день зарегистрировано более 731 подтвержденного случая, из этого количества более 73% приходится на детей в возрасте до 14 лет. Среди детей в возрасте до 14 лет больше всего детей до 4 лет, то есть, 430 случаев или 59%. По причине не достижения прививочного возраста из 430 случаев 100 приходится на детей в возрасте до 1 года. В организованных коллективах столицы зарегистрировано 209 случаев кори, из них 30 студентов, 58 школьников и 121 — дети дошкольного возраста, — сказала С. Бейсенова.

По ее словам, среди заболевших детей и подростков 93% по различным причинам не были вакцинированы, то есть, 55% по своему желанию отказались от вакцинации, 25% — пациенты с медицинскими противопоказаниями, 18% — не достигли прививочного возраста.

Спикер также напомнила, что вакцинация против кори — единственное эффективное средство, предупреждающее заражение корью, а также ее осложнения. Родителям нужно ответственно отнестись к здоровью своих детей, вовремя получать прививки, а также вакцинировать детей в рамках дополнительной массовой иммунизации против кори. Получить прививку можно бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления.