    11:45, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Погибли десятки лошадей: падеж скота в Мангистау прокомментировал акимат

    14–15 апреля в Мангистауском районе Мангистауской области были зафиксированы факты гибели сельскохозяйственных животных из-за ухудшения погоды, передает Kazinform.

    Фото местных жителей

    По данным специальной комиссии, работавшей на месте, на участке железной дороги между селом Сайотес и 7-м разъездом выявлены случаи падежа скота.

    — По предварительной оценке, причиной падежа стали экстремальные погодные условия — сильный ветер и проливные дожди. Животные, сбившись с маршрута, оказались в труднодоступных участках и погибли в переувлажненной местности. Часть табунов могла погибнуть на расстоянии до 60–80 километров от населенных пунктов. Точные данные уточняются, так как из-за сложной ситуации владельцы не могут полностью провести учет поголовья. Ситуация находится на особом контроле. Ведется работа с владельцами скота, задействованы современные средства мониторинга и спецтехника, — сообщили в акимате Мангистауской области.

    В областной акимате также добавили, что для оперативного реагирования из Бейнеуского района в село Акшымырау направлен вездеход «Трэкол».

    — Организован воздушный мониторинг с использованием дронов для поиска пропавшего скота. Проведено заседание оперативного штаба под председательством заместителя акима области, по итогам которого нефтегазовым предприятиям поручено обеспечить дополнительную техническую поддержку. Руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений находится в Мангистауском районе, где проводит встречи с жителями и координирует все необходимые работы на месте, — говорится в сообщении.

    Кроме того, в регионе зафиксированы повреждения инфраструктуры. В селе Сайотес частично пострадали кровли зданий. В селе Акшымырау вследствие обильных осадков произошло подтопление территорий.

    Для ликвидации последствий мобилизованы все силы и средства: задействована техника крупных предприятий региона, службы ЧС и местные исполнительные органы. Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме.

    — Ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для оперативного устранения последствий и оказания помощи населению, — добавили в акимате. 

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
