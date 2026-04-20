Погибли десятки лошадей: падеж скота в Мангистау прокомментировал акимат

По данным специальной комиссии, работавшей на месте, на участке железной дороги между селом Сайотес и 7-м разъездом выявлены случаи падежа скота.

— По предварительной оценке, причиной падежа стали экстремальные погодные условия — сильный ветер и проливные дожди. Животные, сбившись с маршрута, оказались в труднодоступных участках и погибли в переувлажненной местности. Часть табунов могла погибнуть на расстоянии до 60–80 километров от населенных пунктов. Точные данные уточняются, так как из-за сложной ситуации владельцы не могут полностью провести учет поголовья. Ситуация находится на особом контроле. Ведется работа с владельцами скота, задействованы современные средства мониторинга и спецтехника, — сообщили в акимате Мангистауской области.

В областной акимате также добавили, что для оперативного реагирования из Бейнеуского района в село Акшымырау направлен вездеход «Трэкол».

— Организован воздушный мониторинг с использованием дронов для поиска пропавшего скота. Проведено заседание оперативного штаба под председательством заместителя акима области, по итогам которого нефтегазовым предприятиям поручено обеспечить дополнительную техническую поддержку. Руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений находится в Мангистауском районе, где проводит встречи с жителями и координирует все необходимые работы на месте, — говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе зафиксированы повреждения инфраструктуры. В селе Сайотес частично пострадали кровли зданий. В селе Акшымырау вследствие обильных осадков произошло подтопление территорий.

Для ликвидации последствий мобилизованы все силы и средства: задействована техника крупных предприятий региона, службы ЧС и местные исполнительные органы. Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме.