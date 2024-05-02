Ситуация была архитяжелая - воспоминания ветерана КНБ в преддверии премьеры фильма «Операция «Набат»

В Астане состоялся предпоказ фильма «Операция Набат», рассказывающего о громком инциденте 1992 года, когда сбежавшие заключенные захватили автобус с людьми на юге Казахстана. Ветеран КНБ Кадыржан Карабаев, непосредственный участник операции «Набат», рассказал корреспонденту агентства Kazinform о том, как организовывал тогда работу областного штаба и об ожиданиях от фильма.

Операция «Набат»

22 февраля 1992 года пятерых заключенных перевозили в Россию, но они сумели сбежать из поезда и сели на рейсовый автобус «Икарус», следовавший по маршруту Кызылорда — Сарыагаш. Сотрудники тогда еще милиции попытались задержать преступников, им удалось задержать только двух преступников и ликвидировать одного. Оставшиеся двое потребовали самолет и крупную сумму денег в обмен на жизни 13 заложников, находящихся в автобусе. Пока милиция вела переговоры, подняли сотрудников алма-атинского отдела «А», правопреемника регионального отделения спецподразделения «Альфа» КГБ СССР. Бандитам пообещали предоставить самолет в аэропорту Шымкента. В воротах аэропорта автобус был взят штурмом: двое остававшихся в салоне бандитов были убиты, а все заложники спасены.

Особенность этой операции заключается в том, что подобная ситуация в истории Казахстана произошла впервые и имела более чем успешный результат.

Премьера фильма

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

— Операция «Набат» — это интересная история, и, конечно, хотелось, чтобы она осталась в памяти наших зрителей. Фильм можно показывать всем, потому что получилось захватывающее качественное кино. Он стал посланием подрастающему поколению о том, что необходимо любить и защищать свою Родину. Если человек любит свою страну он готов на все, чтобы защитить ее, — прокомментировал президент АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова Азамат Сатыбалды.

2 мая на больших экранах состоится премьера фильма «Операция «Набат». Кинокартина снята АО «Национальная киностудия «Казахфильм» им. Ш. Айманова» по заказу Министерства культуры и информации РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино и содействии КНБ и МВД.

Над сценарием работала целая команда талантливых сценаристов — Данияр Кумисбаев, Рашид Сулейменов, Илхам Джалилов и Рустам Азаматов.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Главные роли исполнили Бахыт Каджибаев, получивший известность благодаря ролям в «Мыржакып. Проснись, казах!» и «Время патриотов», и Алексей Шемес, снявшийся в картинах «Шифр», «Перевал Дятлова» и «Желтый глаз тигра».

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Воспоминания ветерана КНБ

— Я в то время был заместителем начальника управления по кадрам в Кызылорде. В советское время считалось, что кызылординцы не имеют достаточно образования и здоровья для работы в управлении. После развала Союза многие сотрудники уехали по своим республикам, и когда я пришел на работу, было только 50% управления. Передо мной встала задача его укомплектовать, за год мы нашли 48 человек, которые в будущем сумели продвинуться в карьере, — рассказывает ветеран Кадыржан Карабаев.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Переговоры с преступниками вел на тот момент полковник Михаил Дауенов, начальник УКГБ по Кызылординской области, а Кадыржан Карабаев возглавлял оперативный штаб.

— Синонимы слова «набат» — тревога, опасность. Операцию назвали «Набат», потому что в советское время у каждого начальника управления КГБ был желтый опечатанный сургучной печатью конверт с надписью «Совершенно секретно, вскрытие только по указанию начальника управления». По указанию Михаила Дауенова я его вскрыл и увидел лист с надписью «Что делать в случае освобождения заложников от террористов на авиационном транспорте». Я обрадовался, думал, что там все расписано, а на листе оказались только общие слова. Я доложил начальнику, чертыхнулся и бросил его обратно, — вспоминает, уже смеясь, Кадыржан Карабаев.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Операция состояла из трех этапов

Как рассказал Кадыржан Карабаев, первым этапом операции стала работа милиции. Они задержали разбежавшихся на первой остановке захваченного автобуса преступников.

Второй этап — переговоры. Они были очень тяжелыми, потому что с той стороны была группа непоколебимых преступников, требующих выполнения условий. Полковник Михаил Дауенов почти сутки убеждал их пойти на уступки.

Третий этап — ликвидация преступников. Это происходило в Шымкенте под руководством начальника управления КГБ Казахстана по Шымкентской области генерала Есенгали Мустафетова.

По словам Кадыржана Карабаева, в этой ситуации самым главным для руководителей было взять на себя большую ответственность, ведь в случае летального исхода они понесли бы жестокое наказание, от которого никогда бы не оправились.

— Когда преступники захватили автобус, Михаил Дауенов уехал на переговоры, а я отправлял специалистов различных областей на помощь. Ситуация была архитяжелая. В то время никаких переговорщиков у нас не было, мы их только в зарубежных фильмах видели, поэтому Михаил Дауенов импровизировал. Отмечу, что он был очень умным и начитанным человеком. Он вызвался вести переговоры, потому что посчитал, что ему будет легче понять мышление этих людей из-за национальности и культуры, — добавил ветеран.

Он рассказал, что перед организацией схемы захвата террористов предупредил сотрудников об опасности, и его очень впечатлило, как все, не задумываясь, разом шагнули вперед. Какими бы они не были, в нужный момент они сумели собраться, подчеркнул ветеран КНБ.

Кадыржан Карабаев организовал связь со специальным республиканским штабом в Алматы, в состав которого вошли высокопоставленные офицеры МВД и КГБ по руководством Премьер-министра Казахстана Сергея Терещенко. Передавал информацию Михаилу Дауенову, летчикам и другим сотрудникам.

Кадыржан Карабаев запросил сотрудников отдела «А» КГБ Республики Казахстан — бывшей 12-й группы спецподразделения «Альфа» Седьмого управления КГБ СССР. Но ему ответили, что самолета для доставки военных нет.

— Президент Нурсултан Назарбаев тогда был в отъезде, а Премьер-министр Сергей Терещенко был на совещании и не отвечал. В итоге я дозвонился, и самолет отправили. Далее оперативники обсудили варианты решения ситуации, наиболее удачным местом посчитали ворота аэропорта Шымкента. В это время специалисты по технике внедрили прослушивающие аппараты в автобус и прослушивали планы преступников. Они много плохого планировали. Также мы заказывали еду для преступников и заложников, передавали рацию для переговоров, — рассказывает Кадыржан Карабаев.

По пути к аэропорту Шымкента водитель, который вез автобус, сбежал. Была ночь, и нужно было найти добровольца, чтобы продолжить маршрут автобуса в аэропорт.

— Сотрудник органов увидел припаркованный грузовик, в нем сидели братья, они везли лук из южного Казахстана в Самару. Один из них согласился, это был Александр Чехонцев. Он рассказал, что и сам два года сидел в тюрьме, и по их «понятиям» нельзя убивать детей. А в числе заложников были женщины и ребенок. Мы думали, что весь транспорт одинаковый, а оказалось, что управлять автобусом «Икарус» сложно, но Александр справился. Он единственный получил небольшое ранение — пуля задела кожу шеи, — добавил ветеран Кадыржан Карабаев.

Всю ночь сотрудники специального подразделения отрабатывали схему штурма автобуса. Для этих целей даже разбили два автобуса «Икарус». По словам Кадыржана Карабаева, оперативники забежали в автобус с криком: «Жатындар!», то есть с казахского «лежать». Все заложники, зная казахский язык, легли, оставив на виду только преступников. Операция «Набат» длилась 3-4 секунды. Также была команда: сотруднику, первому увидевшего ребенка, закрыть его своим телом.

— В то время не было наград, и никто из руководителей не был награжден за работу. Михаил Дауенов поощрил своих подчиненных грамотами, нашел какие-то часы, транзисторы на складе и вручил в качестве подарков, — умиляется ветеран КНБ.

По его мнению, личная высокая ответственность за свою работу, умение быстро принимать решение в экстренных ситуациях — это качества, необходимые в любом деле.