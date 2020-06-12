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Ситуацию с завезенными из Армении автомобилями разъяснил глава Минфина

12 Июня 2020 16:05
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Ситуацию с завезенными из Армении автомобилями разъяснил глава Минфина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с завезенными из Армении автомобилями разъяснил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По машинам, которые успели завести до первого февраля, уже определенное решение есть, постановление Правительства принято. То есть они станут на временный учет и получат желтые номера и будут платить транспортный налог, со стороны Минфина мы это будем контролировать. Что касается тех граждан, которые успели завести машины после первого февраля, естественно, придется им полностью оплатить таможенную пошлину, предусмотренный законодательством утилизационный сбор и другие сборы», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

Глава Минфина добавил, что есть еще такие опасения, что налоговые обязательства могут возникнуть со стороны органов госдоходов Армянской Республики.

«Мы на этот счет ведем переговоры с армянской стороной, чтобы те машины, которые ездят на нашей территории, то есть хозяева, платили налоги у нас», - заключил Ерулан Жамаубаев.


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#Транспорт   #Минфин РК   #Армения  
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Автор:

Серик Сабеков

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