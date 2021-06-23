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    12:13, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Ситуацию с заражением диких уток птичьим гриппом прокомментировали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении ветеринарии подробно прокомментировали ситуацию с заражением диких уток птичьим гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве заверили, эпизоотическая ситуация по птичьему гриппу и другим болезням стабильная и находится на контроле.

    Птичий грипп у диких уток выявили в первой декаде июня. Тогда на берегу озера Саумалколь в Айыртауском районе обнаружили трупы диких птиц: 102 головы утки-нырка и двух чаек. Биоматериал отправили в Национальный референтный центр по ветеринарии города Нур-Султана. Трупы птиц собрали и сожгли.

    В трех пробах подтвердился птичий грипп.

    «В целях мониторинга эпизоотической ситуации ветеринарной службой и другими заинтересованными органами установлено наблюдение за водоёмами. Налажено взаимодействие с охотоведами и местными жителями. При этом новых фактов падежа птиц не зарегистрировано. Кроме того, дополнительно проведена работа по разъяснению владельцам домашней птицы о недопущении контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами и соблюдении других мер предосторожностей», - проинформировали в управлении.

    В населенных пунктах, расположенных вокруг озера Саумалколь, проводится вакцинация домашних птиц. На 22 июня в селах Саумалколь и Красногорка вакцину получили более 7,6 тысяч голов птиц всех видов и возрастов.

    Всего по области против птичьего гриппа вакцинировали 478,2 тысячи голов.

    В регионе довольно настороженное отношение к заболеваниям птиц. В прошлом году птичий грипп уничтожил более миллиона голов на домашних подворьях и птицефабриках. Тогда заболевание в область принесли именно дикие птицы. Заражение произошло через водоемы.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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