Ситуацию с заражением диких уток птичьим гриппом прокомментировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении ветеринарии подробно прокомментировали ситуацию с заражением диких уток птичьим гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве заверили, эпизоотическая ситуация по птичьему гриппу и другим болезням стабильная и находится на контроле.

Птичий грипп у диких уток выявили в первой декаде июня. Тогда на берегу озера Саумалколь в Айыртауском районе обнаружили трупы диких птиц: 102 головы утки-нырка и двух чаек. Биоматериал отправили в Национальный референтный центр по ветеринарии города Нур-Султана. Трупы птиц собрали и сожгли.

В трех пробах подтвердился птичий грипп.

«В целях мониторинга эпизоотической ситуации ветеринарной службой и другими заинтересованными органами установлено наблюдение за водоёмами. Налажено взаимодействие с охотоведами и местными жителями. При этом новых фактов падежа птиц не зарегистрировано. Кроме того, дополнительно проведена работа по разъяснению владельцам домашней птицы о недопущении контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами и соблюдении других мер предосторожностей», - проинформировали в управлении.

В населенных пунктах, расположенных вокруг озера Саумалколь, проводится вакцинация домашних птиц. На 22 июня в селах Саумалколь и Красногорка вакцину получили более 7,6 тысяч голов птиц всех видов и возрастов.

Всего по области против птичьего гриппа вакцинировали 478,2 тысячи голов.

В регионе довольно настороженное отношение к заболеваниям птиц. В прошлом году птичий грипп уничтожил более миллиона голов на домашних подворьях и птицефабриках. Тогда заболевание в область принесли именно дикие птицы. Заражение произошло через водоемы.