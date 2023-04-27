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Ситуацию с заболеваемостью скота бруцеллезом прокомментировали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
27 Апреля 2023, 18:51
Ситуацию с заболеваемостью скота бруцеллезом прокомментировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез у 60 голов крупного рогатого скота. По сравнению с прошлым годом, почти на треть меньше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного акимата, за аналогичный период прошлого года выявили 82 головы скота, положительно реагировавшего на бруцеллез.

«В нынешнем году на возмещение затрат за больной скот выделено из областного бюджета 36,9 млн тенге. В управление ветеринарии поступили документы на возмещение 38 голов на сумму 4,1 млн тенге. Выплаты будут произведены в мае. По остальным животным, которых сдали на санитарный убой, производится сбор пакета документов. Выплаты по возмещению будут произведены согласно плану финансирования», - проинформировали в облакимате.

Ранее в управлении ветеринарии сообщали, что в регионе бруцеллез стали регистрировать значительно реже. Снизилось и количество неблагополучных по этому заболеванию населенных пунктов.

Бруцеллез – хроническая инфекционная болезнь животных и человека. Основным методом борьбы с ним является своевременное выявление и сдача на санитарный убой больных животных.


Северо-Казахстанская область   Сельское хозяйство  
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