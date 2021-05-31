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    22:32, 30 Май 2021 | GMT +6

    Ситуацию с введением платных автодорог в РК разъяснили представители госорганов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители госорганов разъяснили ситуацию с введением платных автодорог в Казахстане. Будет создана инициативная группа из числа водителей. В течение недели будут собраны предложения от участников перевозочного процесса и переданы в АО «НК «КазАвтоЖол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

    Генеральный директор Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Ерлан Абсатов, вице - министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Талгат Темирханов, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы встретились сегодня с водителями большегрузных автотранспортных средств, выступающими против введения платных автодорог.

    Эта встреча была организована представителями автотранспортных компаний, занимающихся перевозками внутри страны и не входящими в СТК «KAZLOGISTICS» и КазАТО, на выезде из Нур-Султана.

    «Представители госорганов разъяснили ситуацию с введением платных автодорог. Достигнута договоренность о том, что инициативная группа из числа водителей будет взаимодействовать с «KAZLOGISTICS» для выработки совместных предложений. В течение недели будут собраны предложения от участников перевозочного процесса и переданы в АО «НК «КазАвтоЖол», - сообщили в пресс-службе Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

    В соответствии с программой инфраструктурного развития «Нурлы жол» предусмотрено внедрение платности на 11 тысяч км автомобильных дорог до 2025 года. На первом этапе в 2021 года планируется открыть платное движение на 5,8 тысяч км.

    «Первая платная дорога автодорога была запущена в 2013 году на участке Нур-Султан-Щучинск, что позволило полностью качественно содержать дорогу за счет этих сборов.

    Взимание платы за проезд по автомобильным дорогам это общемировая практика, которая позволяет применить справедливый принцип «Кто пользуется дорогой - тот и платит за ее содержание». Все собранные средства идут на улучшение состояния платной дороги и предоставляемого сервиса. Деньги из республиканского бюджета на платные дороги не выделяются. Ставки сбора за проезд в Казахстане одни из самых низких в мире», - резюмировали в пресс-службе Союза транспортников Казахстана.


    Теги:
    Дороги Транспорт Нұрлы жол
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