Ситуацию с тренером сборной РК по фигурному катанию и Оксаной Тен прокомментировали в федерации конькобежцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальная федерация конькобежцев прокомментировала ситуацию с тренером сборной РК по фигурному катанию Сергеем Вороновым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существует конфликт между казахстанскими тренерами и Оксаной Тен, занимающей пост вице-президента НФК. Было опубликовано открытое письмо от имени тренеров с требованием отстранить Тен от занимаемой должности. Также опубликованы претензии в адрес вице-президента.

О.Тен была проведена пресс-конференция, на которой были озвучены ответы на предъявленные претензии. Кроме того, была озвучена следующая информация.

«Был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я посчитала, что ситуация принимает очень серьезный оборот и поэтому решила прояснить все моменты, и, чтобы нужные органы обратили на это внимание», - сказала вице-президент НФК.

Она добавила, что звонок поступил со скрытого номера. В связи с общественным резонансом НФК сообщает следующее: «В настоящий момент тренер сборной РК Сергей Воронов находится в России и готовится к соревнованиям, которые пройдут в г.София (Болгария). Президент федерации связался с тренером с предложением оказать помощь в сложившейся ситуации, в том числе сделать официальное заявление в правоохранительные органы для поиска людей, осуществивших звонок с угрозой.

Сергей Воронов от предложенной помощи отказался, предложив отложить данный вопрос до его возвращения в Казахстан после соревнований.

В ходе телефонного разговора тренер дал согласие передать свои данные в посольство Российской Федерации, запросившего данные о специалисте, который является гражданином РФ. И отказался в данный момент обсуждать ситуацию с кем-либо, кроме представителей посольства«.

По данным, имеющимся в федерации, звонок с угрозами действительно был, однако в данный момент тренер не воспринимает угрозу всерьез и не считает, что его жизни существует реальная угроза.

Федерация отмечает, что проведенная пресс-конференция - личная инициатива О.Тен, и не отображает позицию НФК. Данный конфликт не является конфликтом внутри федерации. Информация о том, что претензии в адрес О.Тен поступили от лица тренерского совета Национальной федерации конькобежцев не соответствует действительности. Открытое письмо подписано группой казахстанских тренеров, отражающее их личный взгляд на ситуацию, сложившуюся в казахстанском фигурном катании», - говорится в сообщении на сайте НФК.