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    13:36, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Ситуацию с получением статуса страны, свободной от ящура, прояснил глава Минсельхоза

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с вопросом получения Казахстаном статуса страны, свободной от ящура, прояснил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С юга и из восточных регионов сейчас мы можем поставлять продукцию, мы там статус подтвердили. Что касается статуса по северным и северо-западным регионам. То здесь, у нас в апреле приехала инспекция, она все исследовала и сказала, что пока еще рано нам возвращать статус. Если вы обратитесь к международной практике – такие же страны как Казахстан, у которых были вспышки ящура, будь это классическая чума свиней и другие особо опасные болезни, то в среднем проходит четыре года», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    По его словам, именно после такого срока в среднем Международное эпизодическое бюро восстанавливает статус.

    «Но мы не стали этого ждать, как один год прошел, мы подали документы. Они посмотрели документы, сейчас ждем от них полностью замечания и дополнения к предложениям, что нам нужно еще далее усилить и улучшить. Мы заново будем подавать. От нас зависит только подготовка, но решение принимается пулом международных экспертов, которые к нам приезжают. Поэтому сейчас первая задача, это то, чтобы регионализацию провести наших южных и юго-восточных регионов, чтобы дальше экспорт продолжался», - пояснил Ербол Карашукеев.

    Вместе с тем, он добавил, что несмотря на ограничения, экспорт мяса в стране вырос. Так, если в 2019 году было экспортировано порядка 9 тысяч тонн мяса, то сейчас уже порядка 29 тысяч тонн экспортируем.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил добиться снятия ограничений на экспорт животноводческой продукции.


    Теги:
    Минсельхоз Сельское хозяйство Правительство
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