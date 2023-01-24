Ситуацию с луком прокомментировал министр торговли и интеграции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин пояснил, в связи с чем был введен запрет на экспорт лука из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы недавно сделали анализ по луку. Выяснилось, что в стране осталось 150 тысяч тонн лука. Хотя, естественно, в сезон заявлялось о том, что его гораздо больше. Причины в чем? Причины в том, что на сегодняшний день лук стал очень востребованным товаром. Прежде всего, заморозки, похолодание привели к тому, что в странах, где он постоянно производился, его сейчас нет. Это - Узбекистан, Пакистан, РФ. Цена лука на прилавках в Москве сейчас достигает 500 тенге, в Узбекистане - 350 тенге. У нас, вы знаете, он тоже повысился - местами до 170 тенге. Естественно, мы не можем сейчас допустить ситуацию, чтобы в стране наступил дефицит продукта, который у нас на сегодня есть. Поэтому Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики приняла решение на три месяца ввести запрет на экспорт лука», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

По словам Серика Жумангарина, стране нужно около 30 тысяч тонн лука в месяц.

«Как показывает практика, не можем найти, каким образом был вывезен лук. Есть подозрения, что он вывозится в том числе и по серым схемам из Казахстана. Поэтому просто, чтобы обеспечить, я разговаривал непосредственно с руководителем Пограничной службы Казахстана, Комитета госдоходов. Мы сейчас на контроль эту ситуацию берем, чтобы по луку стабильность, снабжение у казахстанских потребителей были», - отметил министр торговли.

Также, как добавил министр, Казахстан заключил контракты на ранний лук. Он объяснил, что сейчас лука пока хватает до апреля.

«На ранний лук мы заключили первые договоры с Таджикистаном на поставку 8 тысяч тонн лука. По схеме поставки раннего лука участвуют наши крупнейшие торговые сети», - заявил Серик Жумангарин.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняла решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него.