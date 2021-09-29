Ситуацию с дизтопливом в Казахстане прокомментировали в Минэнерго

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ситуацию по дизельному топливу в Казахстане прокомментировал вице-министр энергетики Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер заявил, что в этом году объем производства дизельного топлива составит 4,9 млн тонн, это максимальный показатель производства дизельного топлива по Казахстану за все время.

По его словам, в 2021 году потребление выросло по сравнению с 2019 и 2020 годами.

«Если просуммировать пиковый сезон с мая по сентябрь, то в сравнении с 2020 годом потребление выросло на 480 тысяч тонн. Это практически месячное производство трех наших НПЗ. На 246 тысяч тонн по сравнению с 2019 годом, когда была более менее стабильная ситуация и не было карантинных ограничений. То есть, мы видим существенный рост потребления в целом в этот сезон», - сказал Асет Магауов.

Он также рассказал касательно розничных цен и что способствовало такому росту потребления.

«По нашей оценке, основной причиной является существенная разница в ценах на дизтопливо. На данный момент крупные сети АЗС держат (цены) примерно 207-208 тенге за литр. Остальные сети уже 230-240, но долгое время мы держали цену начиная с начала года по 200 тенге за литр. Разница доходила с Российской Федерацией до 100 тенге за литр, с Узбекистаном 70-80 тенге за литр, с Кыргызстаном 61 тенге. Соответственно данная разница способствовала тому, что практически весь транзитный поток старался заправиться на въезде и выезде из Казахстана. Таким образом мы видим резкий рост потребления в Казахстане именно в приграничных областях. По нашей оценке, если сравнивать с предыдущими годами, то порядка 10-15%», - добавил он.

Вице-министр предоставил динамику оптовых цен России и Казахстана.

«Если цены в Российской Федерации подвержены влиянию рыночных условий, в прошлом году было резкое падение цен, то в Казахстане они остаются практически на одном и том же уровне. Разница между нашими и российскими ценами в последнее время дошла до 80-90 тысяч тенге за одну тонну. Как вы знаете, у нас есть индикативный баланс с Российской Федерацией. Мы для цели стабильности внутреннего рынка заложили, что порядка 500 тысяч тонн в год могли бы импортировать. Но, к сожалению, из-за такой большой разницы за прошедшее время мы импортировали порядка 150 тысяч тонн дизтоплива из 500 тысяч тонн возможных. Особенно в последнее время, когда эта разница в ценах пошла на увеличение, мы видим, что импорт практически остановился», - добавил он.

Асет Магауов рассказал и о производстве дизельного топлива.

«Как вы знаете с 1 октября Павлодарский нефтехимический завод встал на капитальный ремонт, он должен был по плану этот ремонт пройти в конце июля - в начале августа, но для того, чтобы выровнять цены, создать необходимый баланс запаса нефтепродуктов на нефтебазе, было принято решение о переносе на 1 октября. Соответственно в течение августа, сентября три завода у нас стабильно работали. Мы поставили рекорды по производству дизельного топлива, в августе произвели 508 тысяч тонн дизтоплива, в сентябре тоже примерно на такой объем идем. Но вместе с тем по потреблению мы поставили аналогичные высокие рекорды - в августе оно достигло 519 тысяч тонн, в сентябре мы ожидаем от 500 до 518 тысяч тонн потребления. То есть потребление у нас росло более быстрыми темпами, чем мы наращивали производство.

По сравнению с предыдущими годами мы предполагали, что благодаря такой увеличенной производительности заводов, сможем накопить достаточный уровень запасов и войти в капремонт Павлодарского завода со стабильными остатками. К сожалению, из-за того, что потребление выросло, остатки сейчас находятся на уровне 210 тысяч тонн - это примерно 11-12 дней потребления. Остановка Павлодарского завода влияет на баланс дизтоплива по республике, мы видим, что порядка 100 тысяч тонн дизтоплива необходимо импортировать из России», - уточнил вице-министр.

Он добавил, что представители министерства провели переговоры со своими коллегами из России на прошлой неделе. Достигнута договоренность об их поддержке по обеспечению поставок дизтоплива в Казахстан.