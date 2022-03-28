Ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 прокомментировали в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области Бахыт Ильясов прокомментировал ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2, где накануне произошла очередная авария, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Б. Ильясов сообщил, что сейчас в работе четыре котлоагрегата. Три – в аварийном ремонте, пять котлов отключены из-за частичного разрушения дымовой трубы.

«Сейчас идут работы по подготовке дополнительных котлов. Идет расследование аварии. Работает специальная комиссия, в которую вошли представители горакимата, жилищной инспекции, представители департамента промышленной безопасности, нашего управления. Департамента полиции ведет следствие по установлению причин обрушения трубы. Работы по демонтажу трубы приостановлены до момента, когда будет установлена причина обрушения. В Минэнерго разрабатывается план ликвидации последствий аварии - какие работы необходимо провести, чтобы войти без аварий в следующий отопительный сезон с учетом имеющегося оборудования. Объект частный. Все будут делать за счет собственных средств», - сказал Б.Ильясов.

По его словам, температурный режим соответствует нормативным показателям. Управление совместно с другими заинтересованными госорганами собирает информацию для передачи АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Госорган считает, что должен быть сделан перерасчет.

В пресс-службе АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заверили, что Петропавловская ТЭЦ-2 функционирует в стабильном режиме и производит бесперебойный отпуск тепловой и электрической энергий. В работе находятся четыре котлоагрегата и три турбогенератора. Температура прямой сетевой воды 62 градуса. В течение суток энергетики планируют запустить еще один котлоагрегат.

«Стабилизация системы теплоснабжения города должна произойти в течение дня, горячее водоснабжение полностью восстановлено, перебоев с подачей электрической энергии не было», - добавили в пресс-службе.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной дымовой трубы. Погибла 38-летняя сотрудница компании. В этом же отопительном сезоне на Петропавловской ТЭЦ-2 зарегистрировали три аварийных отключения котлоагрегатов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал в кратчайшие сроки обеспечить теплом жителей города. В области работал оперативный штаб, прокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела и задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2. На днях в Министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.