Ситуация в Кордайском районе стабилизировалась - замакима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О ситуации в одном из самых динамично развивающихся и сложных районов жамбылского региона на площадке службы коммуникаций в ходе онлайн брифинга рассказал заместитель акима Жамбылской области Ержан Жилкибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день общественно-политическая ситуация в Кордайском районе стабилизировалась, оказывается комплексная социальная поддержка, район экономически развивается, - отметил спикер. - Осуществляется всесторонняя поддержка в рамках различных госпрограмм. Только в этом году из бюджета на реализацию 387 инфраструктурных, социальных проектов выделено более 21 млрд тенге. Они будут реализованы в рамках программ «Нурлы жер», «Нурлы жол», «Дорожная карта занятости» и «Развитие регионов».

Ержан Жилкибаев остановился на нескольких проектах, которые уже реализуются в Кордайском районе.

«Сейчас идет строительство дороги Аухатты – Байтерек протяженностью 7,5 километра, а также ремонт дорог районного значения, строительство трех многоэтажных 60-квартирных жилых и одного 50-квартирного жилого дома.

Возводятся три новые школы на 930 мест в селах Масанчи, Кунбатыс, Калгуты общей стоимостью 2,4 млрд тенге. Строятся 4 новых спортивных комплекса в селах Кордай, Беткайнар, Отар и Альжан ана. Идет капитальный ремонт трех объектов здравоохранения в селах Карасай, Карасу и Аухатты. Ремонтируются улицы в селе Кордай общей протяженностью 53 километра, сельские дороги и тротуары в населенных пунктах Кордайского района общей протяженностью 254 километра. В селах Кордай, Каракемер, Масанчи, Аухатты, Булар батыр, Сортобе, Альжан ана будут полностью заасфальтированы все улицы», - рассказал спикер.

Помимо хороших дорог, в этом году кордайцам обещают обеспечение и другими благами цивилизации – вода, газ.

«Будут обеспечены водой жители трех сел. В пяти населенных пунктах - Каракемер, Масанчи, Аухатты, Булар батыр, Сортобе – до конца года будет проведен внутренний газопровод, чтобы обеспечить 56 тысяч человек голубым топливом, - перечислил Ержан Жилкибаев. - Все эти проекты направлены на развитие экономики и инфраструктуры района. Таким образом, актуальные проблемы, волновавшие жителей этого района на протяжении многих лет, будут решены до конца этого года».

В целом, как отметил спикер, в рамках перечисленных госпрограмм будет создано 3 208 рабочих мест, и привлечены будут, в основном, местные жители через центры занятости населения.

«Следует отметить значительный вклад Кордайского района в развитие экономики Жамбылской области. На 1 мая этого года от Кордайского района в государственный бюджет поступило более двух миллиардов тенге, объем промышленного производства составил 5,6 млрд тенге, это 103 процента по отношению в прошлому году. В районе активно ведется работа по привлечению инвестиций – в следующие пять лет планируется реализация 11 инвестпроектов на сумму 317 млрд тенге, что существенно повлияет развитие экономики района и области, создаст дополнительные рабочие места», - резюмировал заместитель акима Жамбылской области Ержан Жилкибаев.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

После этого, была создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.



