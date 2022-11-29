Ситуация в Экибастузе: все еще отключены от тепла 42 многоэтажки и 90 частных домов

29 Ноября 2022, 13:10

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе из-за аварии на ТЭЦ все еще отключены от тепла 42 многоэтажки и 90 частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ночь 28 ноября мы имели повреждение, которое идет на ЦТП-52, и оставались отключенными 17 многоэтажных жилых домов, 2 социальных объекта и 1 административное здание. Сегодня на утро 29 ноября нами зафиксировано нарушение теплоснабжения дополнительно к этим 17 многоэтажным жилым домам еще в 25 жилых домах», - сказал первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук.

Таким образом, к 17 домам, остававшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ, добавились еще 25, и общее число жилых многоэтажек без отопления составило 42. Сформированы бригады, которые сейчас занимаются наладкой системы отопления, отогревают тепловые узлы. Точно так же в связи с тем, что вчера в Экибастузе устраняли повреждения на улице Кунаева, были зафиксированы нарушения теплоснабжения. Были отключены на тот момент 149 частных жилых домов, и на данный момент зафиксировали пока предварительно нарушение около 90 домов. 59 точно подтвердили, что они включены в работу. Работа дальше продолжается, отметил О. Крук.

«На данный момент самое сложное – чисто техническая часть в том, что мы не можем приступить к устранению повреждения на ЦТП-52, - отметил О. Крук. – У нас много таких домов, что ввод в дом циркулирует, а внутри дома есть проблемы: либо подмерзла задвижка на стояке, частично работает либо вообще не работает тепловой узел. Эти дела мы сейчас постепенно, заходя в каждый дом, совершаем. В первую очередь, в многоэтажных жилых домах», - сказал Олег Крук.

На данный момент созданы 25 бригад, распределены по 25 жилым домам, где все еще холодно. Сейчас продолжаются обход и сбор информации, потому что есть бесхозные дома. На них власти и тепловики сейчас обращают внимание, потому что там, кроме жителей, никто сообщить не может о ситуации.

«Мы все это делаем бесплатно для жителей», - заявил первый замакима Павлодарской области.

Фото:Константин Шелков