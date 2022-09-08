Ситуация со степными пожарами стабилизируется в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пожарная обстановка в Карагандинской области стабилизируется. По состоянию на 11:00 8 сентября в регионе большая часть природных пожаров ликвидирована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На контроле остаются четыре очага, два из которых локализованы.

В Бухар-Жырауском районе, в Акоринском с/о, в 2 км северо-восточнее от отд. Рыбинское, в 14:00 7 сентября на территории Белагашского лесничества произошло загорание сухой травы и лесных околков на площади 250 га, из них 21,7 га лесопокрытой территории (лесная подстилка и кустарники). Пожар локализован в 09:10 8 сентября.

В Бухар-Жырауском районе, в Акоринском с/о, в 2 км южнее с. Акоре, в 14:00 7 сентября на территории Белагашского лесничества произошло загорание травы и лесных околков на площади 180 га, из них 10 га лесопокрытой территории (лесная подстилка и кустарники). Пожар локализован в 09:30 8 сентября.

В Шетском районе, в Мынбаевском с/о, в 12 км от с. Кызылтау, в 09:28 5 сентября произошло загорание сухой травы (предварительная площадь – 1 тыс. га).

В Актогайском районе, Кусакском с/о, в 20 км севернее от с. Кусак, в 17:00 7 сентября произошло загорание сухой травы на предварительной площади 200 га.

На всех очагах задействованы силы ДЧС, ДПФ местных исполнительных органов и лесничеств – 267 человек и 95 единиц техники.

Обстановка находится на контроле оперативного штаба ДЧС Карагандинской области.