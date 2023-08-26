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    17:00, 26 Август 2023 | GMT +6

    Ситуация со скоплением фур на кыргызско-казахстанской границе улучшается

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На границе Кыргызстана и Казахстана отмечается небольшое улучшение ситуации со скоплением фур, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Евразийской экономической комиссии, 24 августа мониторинговая группа ЕЭК под руководством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева совместно с представителями государственных органов Кыргызстана ознакомилась с ситуацией по прохождению кыргызскими международными перевозчиками автодорожного пункта пропуска «Ак-Тилек» на кыргызско-казахстанской границе.

    На момент визита комиссии пропускная способность грузовых автотранспортных средств с казахстанской стороной увеличилась с 2-3 машин до 8-9 машин в час.

    Пограничная служба ГКНБ КР сообщает, что по состоянию на 26 августа 15:00 на выезд из Кыргызстана в Казахстан на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-Автодорожный» в очереди находятся 355 автомашин, на КПП «Чалдыбар-Автодорожный» - 73, КПП «Чон-Капка-Автодорожный» - 77 грузовых и 47 легковых. По пропуску грузовых транспортных средств есть небольшие сдвиги в положительную сторону, но несмотря на это наблюдается скопление грузовых транспортных средств.

    Ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству РК урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между двумя странами.

    Напомним, в сети появилась информация о том, что на участке границы с Кыргызской Республикой простаивает более 370 фур. Причину озвучил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев. По его словам, не было никаких установок относительно коммерческих грузов.

    Между тем, за сутки из Казахстана в Кыргызстан заехали 274 автомашины. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики никаких ограничений не вводила и пункт пропуска функционирует в повседневном режиме.

    По состоянию на 23 августа на территории Кыргызской Республики на въезде в Казахстан сохранялось километровое скопление грузовых транспортных средств.


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