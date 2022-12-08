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Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Алматинской области

8 Декабря 2022, 22:22
Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. С 8 июня зарегистрировано 2209 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Саулет Капсаламовой, в матрице оценки эпидемиологической ситуации область находится в «зеленой» зоне.

«Темпы роста коронавирусной инфекции в области выросли по сравнению с последними двумя неделями с 6 до 15 случаев. За последние сутки зарегистрировано три новых случая. На сегодняшний день продолжают лечение 22 пациента, в том числе 8 - на стационарном, 14 - на амбулаторном лечении», - сказала она на брифинге.

Она также заявила, что в Казахстане в результате полногеномного секвенирования установлена циркуляция коронавирусной инфекции вируса штамма «омикрон», из них в 0,5% обнаружена субгенетическая линия «цербер».

«Мутировавший «цербер» в настоящее время выявлен в более 65 странах, в том числе в Российской Федерации, США, странах Европы. Симптомы нового штамма «цербер» не сильно отличаются от предыдущих подвидов «омикрона». Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания», - добавила эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «цербер» обнаружили в Астане. В Алматы его не выявили.


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