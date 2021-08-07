Ситуация с кормами находится под контролем – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане заготовлено 16,1 млн тонн грубых кормов для скота, что составляет 68% от запланированного годового объема. Ситуация находится под постоянным контролем Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства РК.

«Межведомственной комиссией принято решение о введении с 15 августа текущего года временного запрета на вывоз из республики грубых кормов и квотирование экспорта зернофуража. При определении объемов квот на экспорт зернофуража, МСХ, в первую очередь, будет исходить из наличия достаточного его объема, в первую очередь, для внутренних нужд животноводов», - сообщили в МСХ.

Принято решение о продлении до конца августа льготных тарифов (77% ниже фактических тарифов) на перевозку кормов железнодорожным транспортом.

Также для усиления темпов заготовки сена регионам выделено дополнительно 43,2 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива, отведены более 211 тысяч гектаров земель природных резерватов для сенокошения.

«Продкорпорация» в рамках форвардного закупа из нового урожая будет закуплено 170 тыс. тонн ячменя и пшеницы 4-5 классов.

В целях создания дополнительного запаса кормов планируется довести объем фуражного фонда Продкорпорации до 370 тыс. тонн. В этих целях прорабатывается вопрос привлечения дополнительного объема финансирования.

Ситуация с обеспеченностью в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях находится под контролем. Объемы заготовки грубых кормов в данных областях выше среднереспубликанского уровня.

На сегодняшний день заготовлено: в Жамбылской области – 94% годового объема грубых кормов, Туркестанской области – 84% и в Алматинской области – 74%.

«Прогнозируемый отдельными «экспертами» падеж 3 млн голов скота из-за дефицита кормов не соответствует действительности и не имеет под собой оснований. Из резерва Правительства данным областям выделены 3,6 млрд тенге на цели удешевления стоимости приобретаемых кормов (Кызылординской области – 1,7 млрд тенге, Мангистауской области – 1,9 млрд тенге)», - подчеркнули в ведомстве.

Из фуражного фонда Продкорпорации Мангистауской и Кызылординской областям выделено 1,7 тысячи тонн ячменя по цене ниже рыночных. Правительством дано поручение акимам областей организовать повсеместную заготовку соломы, в первую очередь ячменя и ржи.

К вопросам кормообеспечения подключены волонтерские организации. Ими уже доставлены 5,8 тысячи тонн сена, которые распределены среди малоимущих и многодетных семей.

Для Мангистауской области прорабатывается вопрос использования на цели кормообеспечения из местного бюджета дополнительных 5,3 млрд тенге, что позволит области дополнительно закупить 25 тыс. тонн сена и 34 тыс. тонн зернофуража.

Принято решение о пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей и уже начат прием заявок.

«В целом, принимаемые меры создали условия для снятия напряженности в вопросах заготовки кормов, возникшей под воздействием засухи. Ситуация находится на постоянном контроле Правительства иакимов регионов. Наряду с вышеуказанными срочными мерами оперативного характера готовятся системные меры, направленные на обеспечение устойчивости развития животноводства. Они включают вопросы дальнейшего углубления диверсификации земледелия, доведения доли кормовых культур в севообороте до научно-обоснованных норм, развития семеноводства кормовых культур, усиления контроля за использованием пастбищных угодий», - сообщает Минсельхоз.



