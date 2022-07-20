20 Июля 2022 18:33

Ситуация с COVID-19: цены на ПЦР-тесты, маски и КТ легких

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации казахстанцы, в частности, жители Нур-Султана и Алматы, вновь стали сдавать ПЦР-тесты и покупать медицинские маски. В столице за последние сутки зарегистрировано 586 новых случаев коронавирусной инфекции, а в Алматы – 597. В связи с увеличением числа заболевших корреспондент МИА «Казинформ» узнал, сколько стоят медицинские маски, ПЦР-анализы и сдача КТ.

За последние две недели в Нур-Султане зарегистрировано 3 970 случаев КВИ. Как проинформировали в управлении общественного здравоохранения, за прошедшие сутки количество обращений в станцию скорой медицинской помощи в столице составило 3768. К счастью, во многих случаях заболевание протекает в легкой форме, говорят специалисты.

По данным медицинских организаций, на сегодня ПЦР-тесты определяют все штаммы коронавирусной инфекции, в том числе: дельта, омикрон и стелс-омикрон.

Сколько стоит сдача ПЦР-теста

По сравнению с концом прошлого года и началом этого года цены на ПЦР-тесты снизились по Казахстану. В то время цены на выявление коронавирусной инфекции составляли в районе 7-8 тысяч тенге.

КДЛ «Олимп» в марте снизил цены на ПЦР-анализ на коронавирус до 3 260 тенге, вместе с тем нужно доплатить 700 тенге за забор биоматериала - итого в общем анализ стоит 3960 тенге. Ускоренный анализ на COVID-19 в лаборатории можно сдать (до 8 часов) за 7 600 тенге.

ПЦР-анализ на коронавирус можно сдать в любом процедурном кабинете КДЛ «Олимп» по всему Казахстану без предварительной записи, в порядке живой очереди.

По данным пресс-службы КДЛ, очередей на ПЦР-тестирование на данный момент в лабораториях не наблюдается.

В сети лабораторий Invivo ПЦР-тест (за 24 часа) в Нур-Султане можно сдать за 2 900 тенге. А в Алматы подобный тест стоит дороже - 6 500 тенге. В регионах сдача ПЦР-теста на коронавирус в лаборатории варьируется от 2 500 до 3 500 тенге. Ускоренный ПЦР-тест, результаты которого предоставляются в течение 10 часов стоит 17 500 тенге, за 3 часа - 29 000 тенге и 1 тыс. тенге нужно доплатить за забора биоматериала.

В Национальном центре экспертизы ПЦР-анализ стоит 4 тыс. тенге.

В медицинском центре «Евразия» тест на коронавирус можно сдать за 9400 тенге.

В медицинской компании «Инвитро» также доступна сдача ПЦР-тестирования. Так, сдача теста на коронавирусную инфекцию стоит 5590 тенге. Время выполнения исследования - один рабочий день. Ускоренного теста в медицинском центре не делают.

Можно также определить антитела к коронавирусу (COVID-19). В КДЛ «Олимпе»тест на антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 стоит 2 400 тенге, а цена на выявление суммарных антител (COVID-19) методом ЭХЛ составляет 2 400 тенге.

В лаборатории Invivo выявить антитела IgG к N-белку SARS-Cov можно за 2 2500 тенге.

Тем временем, чтобы не подвергать риску окружающих, можно позвонить в регистратуру своей поликлиники и вызвать на дом мобильную бригаду. ПЦР-тестирование в данном случае будет проведено бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Стоит напомнить, что перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус, не рекомендуется употреблять пищу. Так, анализ проводится не раньше 3-4 часов после последнего приема еды. Перед взятием мазков нельзя использовать лекарственные средства для местного применения. Также не стоит чистить зубы перед анализом.

Цены на медицинские маски

Низкая цена маски за одну штуку продают по 10 тенге, в то время как чаще всего в аптеках маски можно приобрести за 15 или 20 тенге.

В одной из крупных аптечных сетей трехслойная медицинская маска стоит 20 тенге. А пачку масок в количестве 50 штук можно приобрести за 1 тыс. тенге.

На фоне ухудшения эпидситуации Минздрав, главные санитарные врачи рекомендуют носить маски в закрытых помещениях.

В Нур-Султане и Алматы сотрудникам рекомендовано ношение медицинских масок.

По словам главного санврача города Нур-Султана, если столица перейдет в «желтую» зону, то формат ношения масок будет рекомендован уже во всех учреждениях и при посещении торгово-развлекательных центров, кинотеатров, кинозалов, при посещении всевозможных массовых мероприятий, концертных залов.

Согласно данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 растет в более 100 странах мира. В европейских странах как Франция, Испания, Германия, также в Турции, Кипре жителей и туристов призывают вновь носить маски.

Цены на компьютерную томографию (КТ)

В различных медицинских организациях платное прохождение компьютерной томографии легких начинается от 12 000 тенге и выше.

К примеру, в Национальном научном кардиохирургическом центре КТ легких на платной основе можно пройти за 15 000 тенге.

При соответствующих показателях здоровья и при наличии направления от участкового врача МРТ проводится за счет ОСМС.

Срок ожидания планового обследования не может превышать 10 дней. При острых и неотложных состояниях КТ проводится экстренно.

Как объяснили в Фонде социального медицинского страхования, направление на КТ дается не всем, а только тогда, если есть показание, и при том случае, когда такое решение принимает врач на основании полученных лабораторных анализов.

Направление на КТ дается в самой поликлинике, а если у поликлиники нет возможности сделать обследование на своей базе, пациент направляется в другую медицинскую организацию. Как уточнили в ФСМС, есть отдельный перечень организаций, оказывающих КТ-услуги.

Если пациента просят доплатить за диск или пленку с результатами МРТ, КТ или рентген-обследования.

«За пленку и диск для записи результатов рентген обследования, компьютерной или магниторезонансной томографии, пациенту не нужно ничего за доплачивать. Эти затраты учтены при формировании стоимости услуг, оказываемых за счет ГОБМП или ОСМС», - сообщили в Фонде.

При подозрении на развитие воспалительных процессов в легких, когда требуется срочная госпитализация в стационар, КТ или рентгенография грудной клетки проводится в рамках ГОБМП.

Если раньше можно было пройти бесплатное обследование только в определенной медицинской организации, соответственно, приходилось ожидать своей очереди на обследование достаточно длительное время. Сегодня при наличии направления от участкового врача можно обратиться к любому поставщику Фонда соцмедстрахования, в том числе к частному, и получить услугу за счет средств Фонда.