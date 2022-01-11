Ситуация под контролем: какова обстановка в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня по стране постепенно стабилизируется ситуация. Однако режим ЧП все еще сохраняется и жителей все еще призывают быть бдительными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы ситуация начала поэтапно стабилизироваться. С утра возобновилась деятельность общественного транспорта.

В городе приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры после беспорядков. На сегодня 80 из них восстановлены. Вместе с тем в городе начаты работы по восстановлению светофорных объектов.

Сейчас интернет пока подключен для горожан, они могут созваниваться и писать друг другу посредством мессенджеров.

Со вчерашнего дня начали работу крупные торговые сети, рынки, аптеки и АЗС. Во всех районах мегаполиса открылись почти 80 супермаркетов.

В городском штабе заявили, что запасы продовольствия в достаточном объеме. На сегодня функционируют 70 сетевых и 40 крупных розничных аптек. Также открыты рынки «Барыс», «Алматы-1», «Арыстан». На сегодня открыты 44 пункта АЗС, готовятся к открытию еще около 25 пунктов. Стоимость бензина и дизтоплива сохранена на прежнем уровне, а стоимость газа снижена до 70 тенге за литр.

По последней информации комендатуры города Алматы, всего в городе задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1 412 боеприпасов. На блокпостах задержаны 56 человек, девять транспортных средств, представляющих оперативный интерес. На пульт «102» поступило 1 021 сообщение.

В сall-центр комендатуры поступило 525 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования.

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По предоставленной оперативной информации, город Талдыкорган сейчас полностью находится под контролем властей, правоохранительных органов и вооруженных сил Министерства обороны.

Антитеррористическая операция в городе продолжается. Комендантский час на территории города и Алматинской области действует с 20.00 до 07.00 часов.

На территории Талдыкоргана выставлены 20 блок постов, заработали 10 АЗС, работают многие продовольственные магазины и торговые сети, на днях запустят общественный транспорт.

Как отметили в штабе, банкоматы Халык банка в Талдыкоргане заработают в ближайшие 2-3 дня.

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В столице Казахстана Нур-Султане многие жители в обычном режиме с утра выехали на работу. Автобусы работают в штатном режиме. Интернет пока доступен для горожан. ЦОНы возобновили свою деятельность. На сегодня в столице ситуация стабильная.

В продуктовых магазинах, супермаркетах доступен безналичный расчет. До 19 января комендантский час в Нур-Султане действует с 23:00 часов до 7:00 утра.

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В Карагандинской области дефицита продовольствия нет. Как заявили в акимате региона, на сегодня запаса ГСМ достаточно. Сообщалось, что карагандинцам наличные деньги можно снять в банкоматах и отделениях банка. Также производятся безналичные расчеты через мобильные приложения банка «Халык» и Kaspi.kz.

В целом, в регионе наблюдается стабильная ситуация. Однако, стражи порядка Карагандинской области выявляют нарушения режима ЧП. По состоянию на 9 января в области выявлено 86 нарушений режима ЧП, при этом были задержаны 128 человек.

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В Восточно-Казахстанской области ситуация полностью находится под контролем. На сегодня в регионе работает общественный транспорт, медицинские учреждения, аптеки, АЗС, магазины.

Начали работать крупные торговые центры. Предприятия региона работают также в штатном режиме.

По последним оперативным данным, если 6 и 7 января января из-за проблем с интернетом многие не смогли снять наличные, то на сегодня в Усть-Каменогорске работает 301 банкомат, 159 – в Семее.

С 10 января начинают работать банкоматы в остальных 17 городах и районах области. Представители Нацбанка заверили, что терминалы постоянно пополняются наличными средствами. Отметим, что в акимате области заверили, что денежных средств в регионе достаточно на выплату пенсий, пособий, стипендий и заработной платы. Область обеспечена в большом количестве твердым топливом, горюче-смазочными материалами.

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По данным Министерства торговли и интеграции, в Кызылорде с сегодняшнего дня открылись продуктовые рынки. Рынки будут работать с 09.00 до 17.00.

По данным акимата Кызылординской области, в регионе работает оперативный штаб на базе департамента полиции. По предоставленной информации в органы полиции доставлены 365 граждан, причастных к беспорядкам.

Специальная операционная группа заключила под стражу 54 гражданина в изоляторы временного содержания. Из них 40 человек нарушили режим чрезвычайного положения. В целом, у задержанных изъяли три единицы огнестрельного оружия, 13 единиц холодного оружия, 4 каски. С 7 января в регионе действует единая горячая линия 1414. За этот период у жителей поступило 4432 звонка.

В целом, в регионе проводится работа по восстановлению жизнеобеспечения. Как заверили в акимате, дефицита продовольственных запасов в регионе нет. В стабилизационном фонде хранится 1448 тонн продукции. Еженедельно из города Туркестана 120 автомобилей перевозят продовольственные товары. Запасы газа, бензина в достаточном количестве.

В настоящее время сжиженный газ в регионе составляет в районе 60-65 тенге, бензин марки АИ-92 - 180 тенге, дизель - 229 тенге.

Владельцы малого и среднего бизнеса постепенно возобновляют свою деятельность. На сегодняшний день функционируют 17 рынков, 89 крупных торговых домов, 129 автозаправочных станций, 359 аптечных сетей и продуктовых магазинов.

Отметим, что с 5 января за медицинской помощью обратились 204 человека. Из них 48 госпитализированы, 13 находятся на лечении в реанимации. В области сохраняется режим комендантского часа.

Напомним, что в результате беспорядков пострадало несколько административных зданий, в частности акимат, филиал партии Nur Otan и здание суда.

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В Жамбылской области ситуация стабилизировалась. Однако, в регионе активно продолжается военная операция по выявлению и задержанию злоумышленников.

В регионе коммунальные предприятия, общественный транспорт работают в штатном режиме. Сформирован достаточной запас социально значимых товаров.

За последние дни в Жамбылской области предотвращены террористические акты. По последним данным, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны. Возбуждено 20 уголовных и 104 административных дела. 42 человека находятся в больнице.

15 жамбылцев погибли, из них двое являлись сотрудниками правоохранительных органов.

При этом в акимате региона жителей просят строго соблюдать требования комендантского часа, режима ЧП и призвали оставаться дома.

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Обстановка в Атырауской области стабилизируется и ситуация полностью взята под контроль уполномоченными органами. Объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме.

По последним данным, в Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека. Из них госпитализированы семеро. Из общего числа пострадавших 42 человека - это военнослужащие.

Сообщалось, что антитеррористической операцией, введены ограничения на передвижение транспорта по территории области. Так, на въезде в областной центр установлены четыре блокпоста.

Атырауский международный аэропорт на сегодня работает в режиме усиленных мер.

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В Мангистауской области с 8 января ситуация стабилизирована. Цена сжиженного газа на заправках составляет 50 тенге за 1 литр. Активизировалась работа супермаркетов. Однако существуют ограничения по времени работы из-за режима чрезвычайной ситуации. Полностью нормализовалась работа железнодорожного вокзала в селе Мангистау. Пассажирские поезда работают по расписанию.

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8 января в Западно-Казахстанской области были установлены пять блокпостов. Сейчас ситуация в регионе стабильная. В результате требования жителей, цена сжиженного нефтяного газа в области составила 60 тенге. Сегодня в ЗКО активизировалась работа Центров обслуживания населения.

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В Шымкенте ситуация находится под контролем. Накануне сотрудники Департамента полиции города выявили и задержали несколько подозреваемых лиц, незаконно носивших с собой оружие, а также совершивших другие нарушения. В частности, на улице А. Аскарова правоохранители, остановившие автомобиль Lexus RX-330, обнаружили огнестрельное оружие внутри авто. Водитель и пассажир указанного автомобиля водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 33 нарушителя комендантского часа. Из них арестовано 25 правонарушителей.

С момента массовых беспорядков в полицию Шымкента доставлено 2716 человек. К административной ответственности привлечено 177 граждан, из них 175 арестованы на 15 суток, а 2 человека оштрафованы.

В настоящее время ситуация в Шымкенте стабильная. В целях восстановления жизнедеятельности города в сопровождении вооруженной охраны пополняются банкоматы таких банков как «Халык», «Жусан», «Каспи».

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В Павлодарской области обстановка стабильная. Ситуация находится под контролем местных властей, правоохранительных органов. Комендантский час в регионе действует с 23.00 до 07.00 часов. Стоит отметить, что на территории области выставлены блокпосты, ограничены въезд и выезд в область.

Несмотря на вводимый чрезвычайное положение, в регионе продолжается нарушение режима.

По последним данным, задержаны 479 граждан и 242 автомашины, нарушившие время пребывания в условиях комендантского часа. А за отсутствие разрешения на перемещение не разрешен въезд и выезд 417 автомашинам и 1044 гражданам на блокпостах.

С сегодняшнего дня все детские сады в Павлодарской области заработали в штатном режиме.

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Ситуация в СКО также стабильная. По сравнению с другими городами и областями, в вышеназванном регионе пострадавших нет, а бизнес и госорганы не подвергались нападению.

В СКО действует режим чрезвычайного положения, на территории региона выставлены блокпосты. На сегодня в Северо-Казахстанской области проводится операция «Антитеррор».

Как сообщили в акимате области, объекты и госорганы работают в штатном режиме. Продовольственная безопасность обеспечена. Как сегодня заявил аким СКО Кумар Аксакалов, интернет с каждым днем будут включать на более продолжительное время. Добавим, что банкоматы по области доступны населению.

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В Костанайской области с начала проведения операции в органы внутренних дел доставлено более 700 человек, в отношении 281 человека составлены административные протоколы за нарушения режима ЧП.

На сегодня обстановка стабильная. Стражи порядка в настоящее время принимают все меры для поиска и задержания преступников.

Отметим, что для костанайцев запущена горячая линия в случае фактов резкого повышения цен на продукты.

Комендатура региона попросили жителей соблюдать установленные ограничительные меры и сохранять спокойствие.

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Что касается Туркестанской области, в регионе ситуация также стабильная.

По последним данным, пять подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам, имевшим место в Алматы, задержаны в Туркестанской области. Сейчас в отношении лиц ведется досудебное расследование.

В Туркестанской области стабилизировались цены на 19 видов товаров. Мобильными группами в городах и районах проводится работа по мониторингу цен на социально значимых товаров.

Цены на сжиженный газ в области колеблется в пределах 60-65 тенге за литр, на бензин марки АИ – 92 общего пользования составляет 181 тенге за литр, на дизельное топливо – 229 тенге за литр.