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Ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась – Алихан Смаилов
27 Августа 2022 11:29

Ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественными продуктами являются нашими стратегическими задачами. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущая ситуация показала ряд проблем по некоторым товарным позициям, в первую очередь по сахару. Мы видим многочисленные жалобы населения на дефицит сахара и его высокую цену. Главой Государства высказана справедливая критика относительно обеспечения рынка сахаром», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что в стране разработан соответствующий Комплексный план по развитию данной отрасли.

«В первую очередь перед нами стоят задачи по обеспечению наших сахарных заводов отечественным сырьем. В этой связи планируется увеличить посевные площади более чем в три раза с 11,5 тыс. до 38 тыс. га. Это позволит в ближайшие пять лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн ежегодно», - добавил Алихан Смаилов.

Кроме того, как отметил глава кабмина, требуется значительная модернизация имеющихся сахарных заводов и расширение их производственных мощностей.

«В целом ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась. Сахар есть в наличии. Запасы пополняются. Нельзя допускать создания ажиотажа в регионах. Поэтому важно пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников», - подчеркнул Алихан Смаилов.


Фото: primeminister.kz

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