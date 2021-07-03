НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В данный момент сильная засуха зафиксирована в Мангистауской области и Аральском районе Кызылординской области, из-за отсутствия осадков в весенний период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

По информации ведомства, для обеспечения доступности кормов для населения Мангистауской области осуществляется закуп кормов из других регионов республики. За прошедшие две недели было завезено 13 тысяч тюков и 92 рулона сена. На еженедельной основе поставляется 5 вагонов отрубей из Костанайской области.

Осуществляется перевозка скота в Бейнеуский и Каракиянский районы, где пастбищные условия позволяют осуществлять летний выпас скота. Также на территорию Актюбинской, Северо-Казахстанской, Атырауской областей было перевезено 2260 голов лошадей, 3000 голов овец, 200 верблюдов и 1010 голов крупного рогатого скота для летнего выпаса.

Местными фермерскими хозяйствами осуществляется сенокос на территории Актюбинской и Атырауской областей. Также утвержден график поставок сена в регион фермерскими хозяйствами Актюбинской области. Закуп сена осуществляется за счет средств, выделенных СПК «Каспий» в сумме 204 млн. тенге.

Продовольственной контрактной корпорацией реализовано 637 тонн ячменя по цене ниже рыночной на 17%. В данный момент доставлено 573 тонны ячменя.

Дополнительно к этому из резерва Правительства выделяется 1,9 млрд. тенге на закуп кормов для зимовки поголовья населения и агроформирований Мангистауской области.

Ситуация в Мангистауской области стабилизировалась, падеж скота прекратился.

В Аральский район поставляется люцерна из 4 районов Кызылординской области. На сегодняшний день в Аральский район поступило 1 037 тонн сена, 40 тонн концентрированных кормов. Заключены договора о закупе 600 тонн ячменя через Продкорпорацию. В Аральском районе проведена сельскохозяйственная ярмарка по продаже кормов на 10-15% дешевле, чем рыночная стоимость. Также по области выделены средства на субсидирование стоимости кормов за счет средств местного бюджета в объеме 3,4 млрд. тенге.

Ситуация в Аральском районе Кызылординской области также стабилизировалась, факты падежа скота не регистрируются.

В целом, для координации решения вопросов кормообеспеченности и оперативного реагирования, при Министерстве сельского хозяйства создан Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены заместители акимов областей и районов, руководители финансирующих организаций холдинга «Байтерек» и Продкорпорации. Акиматами областей определены планы по заготовке кормов на предстоящую зимовку сельхозживотных и организована работа по их выполнению с еженедельным мониторингом исполнения.