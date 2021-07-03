Ситуация по обеспечению кормами находится на контроле - Минсельхоз РК
По информации ведомства, для обеспечения доступности кормов для населения Мангистауской области осуществляется закуп кормов из других регионов республики. За прошедшие две недели было завезено 13 тысяч тюков и 92 рулона сена. На еженедельной основе поставляется 5 вагонов отрубей из Костанайской области.
Осуществляется перевозка скота в Бейнеуский и Каракиянский районы, где пастбищные условия позволяют осуществлять летний выпас скота. Также на территорию Актюбинской, Северо-Казахстанской, Атырауской областей было перевезено 2260 голов лошадей, 3000 голов овец, 200 верблюдов и 1010 голов крупного рогатого скота для летнего выпаса.
Местными фермерскими хозяйствами осуществляется сенокос на территории Актюбинской и Атырауской областей. Также утвержден график поставок сена в регион фермерскими хозяйствами Актюбинской области. Закуп сена осуществляется за счет средств, выделенных СПК «Каспий» в сумме 204 млн. тенге.
Продовольственной контрактной корпорацией реализовано 637 тонн ячменя по цене ниже рыночной на 17%. В данный момент доставлено 573 тонны ячменя.
Дополнительно к этому из резерва Правительства выделяется 1,9 млрд. тенге на закуп кормов для зимовки поголовья населения и агроформирований Мангистауской области.
Ситуация в Мангистауской области стабилизировалась, падеж скота прекратился.
В Аральский район поставляется люцерна из 4 районов Кызылординской области. На сегодняшний день в Аральский район поступило 1 037 тонн сена, 40 тонн концентрированных кормов. Заключены договора о закупе 600 тонн ячменя через Продкорпорацию. В Аральском районе проведена сельскохозяйственная ярмарка по продаже кормов на 10-15% дешевле, чем рыночная стоимость. Также по области выделены средства на субсидирование стоимости кормов за счет средств местного бюджета в объеме 3,4 млрд. тенге.
Ситуация в Аральском районе Кызылординской области также стабилизировалась, факты падежа скота не регистрируются.
В целом, для координации решения вопросов кормообеспеченности и оперативного реагирования, при Министерстве сельского хозяйства создан Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены заместители акимов областей и районов, руководители финансирующих организаций холдинга «Байтерек» и Продкорпорации. Акиматами областей определены планы по заготовке кормов на предстоящую зимовку сельхозживотных и организована работа по их выполнению с еженедельным мониторингом исполнения.