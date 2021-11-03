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Ситуация по коронавирусу стабильная - аким Алматы

3 Ноября 2021 22:57
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Ситуация по коронавирусу стабильная - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об эпидситуации в городе и призвал жителей вакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если в целом смотреть, то ситуация сейчас более-менее стабильная. Мы это наблюдаем по тому, как идет ежедневная госпитализация, выписка, сколько у нас в реанимации людей и по количеству умерших. 166 новых случаев за сутки, это середина недели, обычно мы берем за основу данные среда-четверг… Пока мы на уровне 200 чуть-чуть плюс - минус. Это нам позволяет принять решение ослабить карантинные ограничения… Это результат того, что идет вакцинация и ограничительных мер, которые мы соблюдаем», - сказал аким в прямом эфире передачи Akimat LIVE на телеканале «Алматы».

Он отметил, что пока расслабляться жителям еще рано, главная задача города - снизить заболеваемость, перейти из «желтой» зоны коронавируса в «зеленую».

Аким призвал алматинцев активно вакцинироваться и не бояться.

Ранее сообщалось, что пациентов с КВИ в инфекционных стационарах города становится меньше. В городе за два месяца коронавирусом заболели 3389 школьников.


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#Алматы   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Бакытжан Сагинтаев  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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