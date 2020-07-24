Ситуация по бешенству скота в ВКО стабилизирована – Минсельхоз

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Новых случаев падежа в селе Привольное Багратионского сельского округа Восточно-Казахстанской области не наблюдается уже 10 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Министерство сельского хозяйства РК прокомментировало сообщения в СМИ от 22 и 23 июля о вспышке бешенства в Восточно-Казахстанской области

Всего в селе Привольное пало 11 голов КРС. Результаты лабораторных исследований показали, что в четырех случаях причиной падежа стало бешенство.

По одной пробе получены отрицательные результаты. По другим шести случаям в настоящее время продолжаются лабораторные исследования: уже получены отрицательные результаты проб по люминисцентной микроскопии первичных мазков отпечатков, продолжается наблюдение биопробы на белых мышах (исследование на бешенство занимает 30 дней).

Все животные в селе Привольное, в том числе КРС, лошади и собаки, оперативно провакцинированы, проведены дезинфекционные обработки частного подворья, трупы погибших животных сожжены.

В результате, уже в течение 10 дней в регионе не наблюдаются новые случаи заболевания и падежа скота. Эпизоотическая ситуация находится на контроле у ветеринарной службы.

«Необходимо отметить, что владельцам павшего от бешенства скота будет возмещен ущерб. Для получения компенсации необходимо представить номер банковского счета и удостоверения личности. Остальные документы, подтверждающие владение скотом и причину его гибели, предоставят специалисты местного ветпункта», - говорится в сообщении.