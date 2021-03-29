РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 28 Март 2021 | GMT +6

    Ситуация непростая - аким Алматы обратился к жителям

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям с призывом соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также не посещать общественные места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация на сегодня очень непростая. Поэтому я хотел вас всех попросить, чтобы вы четко выполняли все, что предписано в постановлении главного санитарного врача. Элементарные вещи: носите маски, не посещайте общественные места, потерпите. Я понимаю, что усталость очень большая, сейчас тепло на улице, все хотят выйти, общаться. Но новый штамм пришел к нам. Он еще сильнее, еще тяжелее, чем предыдущий. Если в этот раз мы не консолидируемся и не поддержим друг друга, соблюдая масочный режим, дистанцию, гигиену, то мы никогда из этого круговорота не выйдем», - сказал аким.

    Отметим, в Алматы за сутки было выявлено 510 заболевших коронавирусом.

    Аким Алматы заявил, что в городе началась третья волна коронавируса. Он также высказался об открытых ресторанах и ТРЦ в пригороде мегаполиса и возможном закрытии города в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Общество Алматы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!