Ситуация непростая - аким Алматы обратился к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям с призывом соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также не посещать общественные места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация на сегодня очень непростая. Поэтому я хотел вас всех попросить, чтобы вы четко выполняли все, что предписано в постановлении главного санитарного врача. Элементарные вещи: носите маски, не посещайте общественные места, потерпите. Я понимаю, что усталость очень большая, сейчас тепло на улице, все хотят выйти, общаться. Но новый штамм пришел к нам. Он еще сильнее, еще тяжелее, чем предыдущий. Если в этот раз мы не консолидируемся и не поддержим друг друга, соблюдая масочный режим, дистанцию, гигиену, то мы никогда из этого круговорота не выйдем», - сказал аким.

Отметим, в Алматы за сутки было выявлено 510 заболевших коронавирусом.

Аким Алматы заявил, что в городе началась третья волна коронавируса. Он также высказался об открытых ресторанах и ТРЦ в пригороде мегаполиса и возможном закрытии города в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.