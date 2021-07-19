15:54, 19 Июль 2021 | GMT +6
Ситуация неоднозначная в разрезе регионов - Касым-Жомарт Токаев о темпах вакцинации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов казахстанцев. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наша самая актуальная задача - не остановить распространение вируса. Мировой опыт показывает, что это невозможно. Главное - не допустить рост числа особо тяжелых больных, сохранить человеческие жизни. Поэтому есть только один выход. Это массовая вакцинация, получение прививки», - сказал в ходе совещания по эпидемиологической ситуации Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов человек.
«Однако несмотря на хорошую динамику, в разрезе регионов ситуация крайне неоднозначная», - заявил Президент.
Напомним, сегодня проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства.