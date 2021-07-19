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    15:54, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Ситуация неоднозначная в разрезе регионов - Касым-Жомарт Токаев о темпах вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов казахстанцев. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша самая актуальная задача - не остановить распространение вируса. Мировой опыт показывает, что это невозможно. Главное - не допустить рост числа особо тяжелых больных, сохранить человеческие жизни. Поэтому есть только один выход. Это массовая вакцинация, получение прививки», - сказал в ходе совещания по эпидемиологической ситуации Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов человек.

    «Однако несмотря на хорошую динамику, в разрезе регионов ситуация крайне неоднозначная», - заявил Президент.

    Напомним, сегодня проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства.



    Теги:
    Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Главная
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