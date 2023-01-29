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Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку

29 Января 2023, 18:23
Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Асаин Байханов собрал сегодня в Экибастузе оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением города. Проверил, как ремонтируются оборудование ТЭЦ и коммуникации. Об этом он сообщил на своей странице Instagram, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил глава региона, станцией обеспечивается работа 6 котлов, продолжается восстановление 9 оставшихся повреждений на сетях (3 - на внутриквартальных, 6 - на магистральных).

«Последствия ремонтов устранены на 40% участков. На следующей неделе должны приступить к обратной засыпке самых сложных из них, где требуется установка железобетонных лотков, - сообщил аким. - ТЭЦ готовится к предстоящей масштабной ремонтной кампании. Весной на станции начнется реконструкция 5 водогрейных и 3 энергетических котлоагрегатов. Сейчас составляется ПСД».

По его словам, главная текущая задача - не допустить повторной остановки теплоснабжения города и как можно скорее нормализовать его.

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Публикация от Асайын Байхан (@asaiyn.baikhan)

Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 г. в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

Олег Крук был освобожден от должности первого заместителя акима Павлодарской области. На этот пост назначен Хасар Хабылбеков.


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