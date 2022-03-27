Ситуация на ТЭЦ Степногорска: запущен резервный водогрейный котел

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вот уже несколько дней жители Степногорска жалуются на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. Как заверили работники ТЭЦ, возникшая проблема связана с аварийной ситуацией, но так как сегодня с утра был запущен резервный водогрейный котел, тепловики обещают, что к вечеру тепло дойдет до горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Между тем, по информации, озвученной сотрудниками ТОО «Стеногорская ТЭЦ», в работе ТЭЦ находятся шесть энергетических и один водогрейный котлы. Общая протяжённость тепловых сетей составляет 247 км, из них центральная магистраль - 84 км.

«Из-за высокой изношенности сетей в текущий отопительный период произошли многочисленные аварийные ситуации, которые приводили к вынужденной остановке циркуляции и подачи тепла по отдельным микрорайонам. В связи с наличием 12-этажных домов по городу необходимо держать высокое давление на теплотрассе, что, в свою очередь, приводит к повреждениям сети», - пояснили на предприятии.

Как добавили тепловики, на ТЭЦ ежегодно проводятся подготовительные работы, ремонтируются котлы, но в текущем отопительном периоде на энергетических котлах возникают свищи, которые приводят к их остановке, вследствие чего происходит просадка температуры до абонентов.

«На заполнение и запуск резервного котла уходит порядка 5-6 часов, протяжённость центральной магистрали составляет 21 км, тепло от резервного котла до города доходит в течение 10-12 часов. При температуре наружного воздуха -20 /-25 градусов запускается водогрейный котёл. 25 марта текущего года на двух энергетических котлах образовались свищи, температура дневного наружного воздуха составляла -4 градуса С, в связи с чем был запущен один резервный котёл. В ночь с 26 на 27 марта для увеличения тепловой энергии запущен водогрейный котёл. Ориентировочное время дохождения дополнительного тепла до города - 16.00 часов. В настоящее время температура на входе в город составляет 54 градусов, по городу имеется 13 магистральных колец, соответственно, по микрорайонам разная циркуляция и подача тепла», - пояснили ситуацию тепловики.

В настоящее время, как сообщается, с ТЭЦ на выходе подача 95 градусов. До 16.00 часов сотрудники предприятия планируют поднять температуру с ТЭЦ до 105 градусов.

Отметим, что степногорская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1961 году, в прошлом году она отметила 55-летний юбилей. На сегодняшний день предприятие имеет большой износ оборудования и теплосети, существенный дефицит кадров, а также сталкивается с постоянным удорожанием материалов и прочими проблемами.

«На сегодняшний день прорабатывается вопрос по получению льготного кредита через программу КАЗЦЕНТР ЖКХ на ремонт теплосети и передачи ее части на баланс акимата. Предприятие, в свою очередь, проводит текущие и капитальные ремонтные работы. Закупает необходимые материалы, готовясь к ремонтной кампании на ТЭЦ, на которую в 2022 г. выделено более 3 млрд тенге. Мы крайне заинтересованы в урегулировании ситуации и прилагаем максимум усилий для нормализации теплоподачи в Степногорске», - добавили на предприятии.