Ситуация критичная - санврач об эпидситуации в Талдыкоргане
«На данный момент эпидемиологическая ситуация по городу Талдыкорган остается критичной. Город находится в «красной» зоне. На сегодня в городе зарегистрировано 4933 случая коронавирусной инфекции, за последние 14 дней было зарегистрировано 744 случаев. Из них 618 – с симптомами, 126 - бессимптомные», - говорит Сакен Мельдебаев.
По его словам, рост заболеваемости в городе наблюдался в конце марта. Было зарегистрировано 490 случаев.
«То есть идет рост заболеваемости. Причина - несоблюдение санитарных требований», - добавил он.
Сакен Мельдебаев также добавил, что в город поступила вакцина в количестве 1600 доз первого компонента, прививку получили 7773 граждан, а также - 1110 доз вакцин второго компонента. Привились 2012 горожан.
Также спикер заявил, что объекты предпринимательства города Талдыкорган участвуют в проекте «Ashyq».
«На сегодня в городе QR-коды получили 100 предпринимателей, из них 90 объекты общественного питания, два кинотеатра, три фитнес-клуба, три компьютерных клуба, сауны и бани.
«Хочу призвать наших граждан, гостей города соблюдать все санитарные требования, не посещать общественные места, не устраивать массовые мероприятия: ауызашар, тои и т.д.», - сказал он.
Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области предоставили данные об эпидемиологической ситуации в области и по количеству вакцинированных от коронавируса.