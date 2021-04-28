Ситуация критичная - санврач об эпидситуации в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане ситуация по коронавирусу критичная, город находится в «красной» зоне. Об этом сообщил заместитель руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля города Сакен Мельдебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент эпидемиологическая ситуация по городу Талдыкорган остается критичной. Город находится в «красной» зоне. На сегодня в городе зарегистрировано 4933 случая коронавирусной инфекции, за последние 14 дней было зарегистрировано 744 случаев. Из них 618 – с симптомами, 126 - бессимптомные», - говорит Сакен Мельдебаев.

По его словам, рост заболеваемости в городе наблюдался в конце марта. Было зарегистрировано 490 случаев.

«То есть идет рост заболеваемости. Причина - несоблюдение санитарных требований», - добавил он.

Сакен Мельдебаев также добавил, что в город поступила вакцина в количестве 1600 доз первого компонента, прививку получили 7773 граждан, а также - 1110 доз вакцин второго компонента. Привились 2012 горожан.

Также спикер заявил, что объекты предпринимательства города Талдыкорган участвуют в проекте «Ashyq».

«На сегодня в городе QR-коды получили 100 предпринимателей, из них 90 объекты общественного питания, два кинотеатра, три фитнес-клуба, три компьютерных клуба, сауны и бани.

«Хочу призвать наших граждан, гостей города соблюдать все санитарные требования, не посещать общественные места, не устраивать массовые мероприятия: ауызашар, тои и т.д.», - сказал он.

Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области предоставили данные об эпидемиологической ситуации в области и по количеству вакцинированных от коронавируса.