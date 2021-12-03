Ситуационный аналитический центр в агропромышленном комплексе начнет работать в 2022 году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создадут современную национальную систему распространения знаний в сельском хозяйстве. Об этом сообщил глава МСХ РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В системе аграрной науки начата работа по решению проблем, связанных с внедрением в производство и коммерциализацией научных разработок, созданием современной национальной системы распространения знаний по опыту развитых стран. Также большое внимание уделяется повышению качества подготовки кадров за счет обновления образовательных программ, усиления практической направленности обучения», - сказал Ербол Карашукеев.

В текущем году, по словам министра, программно-целевое финансирование аграрной науки на 2021-2023 годы составит 8,5 млрд тенге ежегодно (для сравнения, в 2015-2017 годах ежегодно достигалось 4,5 млрд тенге).

«Кроме того, с начала следующего года в целях усиления аналитической работы министерства на базе Национального аграрного научно-образовательного центра начнет работу ситуационный аналитический центр в агропромышленном комплексе, а также будет внедрено отраслевое грантовое финансирование молодых ученых», - добавил Ербол Карашукеев.