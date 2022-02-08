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Ситуацией в Мангистауской области обеспокоен Касым-Жомарт Токаев

8 Февраля 2022 12:31
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Ситуацией в Мангистауской области обеспокоен Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуация в Мангистауской области непростая. Об этом на расширенном заседании Правительства заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ситуация в области действительно непростая. По моему поручению принят комплексный план развития данного региона. Этот документ еще раз прорабатывается в этом году. В связи с этим, предусмотрено выделение значительных средств. Средства должны быть направлены на решение первоочередных задач. Поэтому нужно немедленно приступить к работе, не затягивая дело», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.

Как отметил Глава государства, «несмотря на принятые меры, недовольство среди трудовых коллективов усиливается и об этом нужно говорить открыто».

«Нужно внимательно относиться ко всем требованиям работников. Их законные права и интересы должны соблюдаться. Необходимо наладить конструктивный диалог с руководителями профсоюзов и руководителями тех компаний, работники которых выходят на митинги. Работникам нужно правильно и доступно пояснять все принятые решения. Нельзя, чтобы проблемами загружен был только акимат», - отметил Президент страны.

По словам Президента, нужно совместно рассмотреть возникший вопрос.

«Правительство и фонд «Самрук-Казына» должны тесно работать в целях решения проблем граждан, выразивших протесты. При необходимости правительственную специальную комиссию нужно еще раз направить в Мангистаускую область», - считает Президент страны.

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#Президент Казахстана   #Мангистауская область   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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