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    Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет госвизитом

    Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын организовал торжественную церемонию встречи Си Цзиньпина на Площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет госвизитом
    Фото: Синьхуа

    Позже главы провели переговоры, где подтвердили твердую приверженность давней дружбе между двумя странами-соседями и пообещали дальше развивать двусторонние отношения.

    Си Цзиньпин заявил, что Китай и КНДР должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах и защищать общие интересы двух стран.

    Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет госвизитом
    Фото: Синьхуа

    Ким Чен Ын также указал, что КНДР готова совместно с Китаем укреплять обмены на всех уровнях между двумя партиями и двумя странами, а также обмениваться опытом в таких аспектах, как партийное строительство и экономическое развитие.

    Он добавил, что КНДР готова углубить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Китаем для достижения новых результатов.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин осенью 2026 года совершит государственный визит в США по приглашению Трампа.

    Мы также писали о том, что Пекин и Пхеньян спустя шесть лет возобновят железнодорожное сообщение. 

    КНДР В мире КНР Си Цзиньпин
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор