Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет госвизитом

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын организовал торжественную церемонию встречи Си Цзиньпина на Площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Позже главы провели переговоры, где подтвердили твердую приверженность давней дружбе между двумя странами-соседями и пообещали дальше развивать двусторонние отношения.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и КНДР должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах и защищать общие интересы двух стран.

Фото: Синьхуа

Ким Чен Ын также указал, что КНДР готова совместно с Китаем укреплять обмены на всех уровнях между двумя партиями и двумя странами, а также обмениваться опытом в таких аспектах, как партийное строительство и экономическое развитие.

Он добавил, что КНДР готова углубить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Китаем для достижения новых результатов.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин осенью 2026 года совершит государственный визит в США по приглашению Трампа.

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