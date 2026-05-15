Си Цзиньпин посетит США с госвизитом

Председатель КНР Си Цзиньпин осенью этого года совершит государственный визит в США по приглашению президента Дональда Трампа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе государственного визита в КНР пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября.

Напомним, что Дональд Трамп посетил Китай с визитом впервые за 8,5 лет.