    Си Цзиньпин посетит США с госвизитом

    Председатель КНР Си Цзиньпин осенью этого года совершит государственный визит в США по приглашению президента Дональда Трампа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

    — По приглашению президента Трампа президент Си Цзиньпин совершит государственный визит в Соединенные Штаты этой осенью, — приводятся слова министра на сайте МИД КНР. 

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе государственного визита в КНР пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября.

    Напомним, что Дональд Трамп посетил Китай с визитом впервые за 8,5 лет.

    Динара Жусупбекова
